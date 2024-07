Regina escrocheriei: Cum a reușit o femeie care s-a dat drept vrăjitoare și moștenitoarea unei mari averi să fure sute de mii de dolari

O femeie născută în SUA, care s-a prefăcut, printre altele, că este vrăjitoare, clarvăzătoare și că provine dintr-o familie irlandeză foarte bogată pentru a înșela mai multe victime de la care a furat sute de mii de dolari, a fost extrădată în Marea Britanie pentru a răspunde acuzațiilor, potrivit The Guardian.

Marianne Smyth este acuzată că a furat peste 170.000 de dolari de la cinci persoane pe care le-a cunoscut prin intermediul joburilor pe care le-a avut în cadrul unor companii de credite ipotecare din Marea Britanie.

Timp de mai mulți ani, Smyth s-a dat drept vrăjitoare, clarvăzătoare, investigator în cazuri de custodie a copiilor, pacientă care suferă de cancer, antrenoare de hochei și prietenă a unor mari vedete, precum actrița Jennifer Aniston, pentru a-și șantaja victimele.

Femeia pretindea, de asemenea, că este moștenitoarea unei averi de 30 de milioane de dolari. Smyth le-a promis victimelor că va investi banii în numele lor într-un cont bancar cu dobândă mare, dar care în realitate nu exista.

Cel mai impresionant caz este cel al lui Johnathan Walton, un producător de televiziune de la care Smyth a furat aproape 100.000 de dolari și care mai apoi a scos la iveală întreaga escrocherie într-un podcast foarte popular.

Marianne Smyth este acuzată că a furat cel puțin 170.000 de dolari de la victimele sale. Captură foto: The Guardian / Jonathan Walton

Walton i-a dat banii lui Smyth în perioada 2013-2017, după ce femeia l-a convins că are nevoie de această sumă pentru a se asigura că va câștiga moștenirea pentru care susținea că se luptă în justiție cu alți membri ai familiei din Irlanda.

Moștenirea nu era reală, iar Walton a aflat mai apoi că o parte din banii lui au fost folosiți pentru ca Smyth să achite o sumă pe care a fost obligată să o plătească în 2016, după ce s-a descoperit că a fraudat o agenție de turism pentru care a lucrat.

Smyth a fost arestată pe 23 februarie în statul american Maine, după ce a fost eliberată de la închisoare pentru fraudarea lui Walton, care a detaliat infracțiunile lui Smyth în cadrul podcastului Queen of the Con: The Irish Heiress (Regina escrocheriei: Moștenitoarea irlandeză).

Walton este cel care a dezvăluit locul în care Smyth s-a ascuns pentru a scăpa de autorități, înainte să fie arestată în Maine.

Smyth și-a ucis toți cei aproape 20 de câini pe care îi avea înainte să fugă în SUA

În 2009, poliția din Belfast plănuia să o aresteze pe Smyth, după ce mai multe victime de-ale ei au raportat-o autorităților. Smyth era acuzată de furt și fraudă în capitala Irlandei de Nord.

Smyth, însă, a reușit să fugă, după ce ar fi decis să omoare aproape 20 de câini de care avea grijă, potrivit dezvăluirilor făcute de fiica ei în podcastul lui Walton. „Mama mea l-a pus pe tatăl meu vitreg să omoare toți câinii pentru că nu era destul timp să le găsească altă casă.”

Într-unul din cazuri, Smyth s-a prefăcut chiar că este Jennifer Aniston. Foto: Profimedia Images

Câțiva ani mai târziu, o persoană care a ascultat podcastul i-a dezvăluit lui Walton locul în care se ascunde Smyth. Walton a informat apoi poliția. Până atunci, aproape 50 de persoane din SUA au spus că au căzut plasă înșelătoriilor puse la cale de Smyth și că au pierdut, în total, 1 milion de dolari, potrivit The Guardian.

Smyth ar fi spus că se temea că dacă se va întoarce în Irlanda de Nord va fi omorâtă, potrivit unei transcrieri din instanță obținută de The Guardian.

„Se spunea că stiloul este mai puternic decât sabia, dar vă zic eu că podcastul este încă și mai puternic”, a spus Walton. „Singura mea dorință acum este să se facă dreptate în sfârșit pentru victimele din Irlanda de Nord.”

