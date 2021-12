Român executat cu 3 focuri de armă, la Roma. Adrian era cunoscut în Italia dintr-o emisiune tv în care și-a spus povestea complicată

Un român de 30 de ani a fost executat cu 3 focuri de armă în scara unui bloc din Roma. Trupul său a fost descoperit de vecini sâmbătă dimineață, în fața liftului. Adrian P. are o poveste încurcată, iar polițiștii se află în fața unui caz complicat, cu nenumărate piste.

Din primele cercetări se presupune că, cel mai probabil, arma cu care a fost împușcat Adrian avea amortizor. De asemenea, s-a stabilit că pistolul a fost utilizat și pentru comiterea altor infracțiuni, relatează Corriere della Sera.

Anchetatorii cred că tânărul român a fost așteptat în scară, criminalul cunoscându-i programul și ora la care se întorcea de obicei acasă.

În ceea ce privește motivul crimei, anchetatorii nu exclud absolut nicio ipoteză. Sunt luate în calcul o reglare de conturi între traficanți de droguri, răzbunarea, dar și o dispută personală.

Adrian P. lucra la un restaurant din Roma, unde făcea pizza, dar în trecut a fost închis pentru furturi și trafic de droguri. Când a fost eliberat, el era decis să se îndrepte, să devină o persoană de încredere, să muncească cinstit și să-și deschidă propriul său restaurant.

Adrian P. s-a mutat în Italia împreună cu familia pe când avea 13 ani. La scurt timp a ajuns să aibă probleme: „M-am trezit cu prieteni infractori și am început și eu să fur”, a declarat el într-o emisiune a postului Tv2000 unde și-a spus povestea și ce planuri avea.

„Am fost arestat prima dată în 2008... În centrul de detenţie pentru minori Casal del Marmo am avut norocul să întâlnesc un preot... Am terminat clasa a opta la închisoare. Mă gândeam ce să fac în continuare și am învățat să fiu pizzar... M-am întors în societate şi le-am arătat oamenilor că pot avea încredere în mine, că sunt mai bun decât înainte. Mi-am luat viața înapoi. Azi renasc, visez să deschid o afacere și să lucrez, sunt mult mai bine”, a mai spus în emisiune Adrian.

Anchetatorii au ridicat din apartamentul lui Adrian mai multe telefoane mobile și speră să descopere o pistă care să-i conducă la criminal.

