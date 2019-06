Singura biserică românească din Israel va fi redeschisă. Era într-o zonă militară închisă, ce ascundea mine de război

O biserică românească din Israel, înconjurată de bombe timp de 50 de ani, a fost securizată de Ministerul Apărării din Israel şi va fi redeschisă. Regiunea, în care se află în total şapte biserici, a fost declarată zonă militară închisă pentru că ascundea, sub pământ, aproape 4.000 de mine de război. Operaţiunea de dezamorsare a durat mai bine de doi ani. Urmăriţi un material filmat în exclusivitate pentru Digi24 în Israel.

Sute de mine antitanc şi antipersonal au înconjurat, timp de 50 de ani, singura biserică româneasca din Israel, ridicată în urmă cu aproape 100 de ani. Atunci biserica era înconjurată de chiliile călugărilor, de o livadă şi de grădini.

În 1967, războiul de şase zile dintre Israel şi alianţa formată din statele arabe Egipt, Iordania şi Siria a lăsat urme adânci în biserica românească, care a fost grav avariată. De altfel, întreaga zonă a devenit extrem de periculoasă.

„Oamenii au fost omorâţi aici de terorişti, aşa că Guvernul Israelului a decis să închidă toată această zonă şi să plaseze mine antitanc şi mine antipersonal”, spune Marcel Aviv, şeful Diviziei Genişti, Ministerul Apărării Israel.

După 50 de ani, Ministerul Apărării din Israel şi autoritatea desemnată pentru dezamorsarea minelor au reuşit să îndepărteze pericolul. Minele erau ascunse sub pământ, astfel că civilii nu se puteau apropia de zona bisericilor pentru că exista riscul activării bombelor.

Operaţiunea de îndepărtare a minelor, începută în urmă cu doi ani, a fost o misiune extrem de meticuloasă şi riscantă chiar şi pentru specialişti.

„În munca aceasta, siguranţa e pe primul loc. Curăţarea minelor se face pas cu pas şi durează, pentru că este un proces periculos. La finalul zilei, ne dorim ca oamenii să se poată plimba pe aici, să poată intra în biserici, fără riscul ca ceva periculos să fi fost lăsat în urmă”, spune Marcel Aviv, şeful Diviziei Genişti, Ministerul Apărării Israel.

Zona care o jumătate de secol a fost înconjurată de bombe cuprinde şapte biserici, printre care şi cea românească.

„În interiorul bisericii am descoperit picturi creştine foarte frumoase, cum nu am mai văzut vreodată. În fiecare punct al acestui loc simţi sacralitatea, îţi dă sentimentul că eşti într-un loc sfânt. Într-un an sau doi, lângă fiecare biserică va fi o grădină înflorită, cu măslini, cu viţă de vie, aşa cum era în urmă cu 40 de ani şi milioane de oameni vor putea veni să viziteze locurile”, spune Marcel Aviv, şeful Diviziei Genişti, Ministerul Apărării Israel.

Sute de mii de pelerini din toată lumea vizitează anual Ţara Sfântă. Operaţiunea de securizare a zonei în care se află şi biserica românească a costat peste zece milioane de dolari.