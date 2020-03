Soţia lui Trudeau, suspectată de contagierea cu coronavirus a actorului Idris Elba. Cei 2 au participat la un eveniment, în Londra

Sophie Grégoire, soţia premierului canadian, Justin Trudeau, s-ar putea să-l fi contagiat cu COVID-19 pe actorul britanic Idris Elba în cadrul unui eveniment desfăşurat la Londra, la care a participat şi pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, potrivit Agerpres.

Idris Elba, al cărui nume a fost semnalat ca viitorul James Bond după ce Daniel Craig şi-a încheiat ciclul cu lungmetrajul "No Time to Die" a cărui premieră este prevăzută la sfârşitul anului, a dezvăluit luni că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Anunţul intervine la patru zile după ce Sophie Grégorie a dezvăluit că a contractat boala după o călătorie la Londra, unde a participat la mai multe evenimente publice. Faptul că soţia sa a fost testată pozitiv l-a obligat pe Trudeau să se izoleze la reşedinţa sa oficială, deşi nu prezintă simptome ale bolii.

La 4 martie, Sophie Grégorie a asistat la Londra la WE Day 2020, un eveniment dedicat tinerilor la care au asistat 18.000 de participanţi.

Soţia lui Trudeau s-a numărat printre cei care au luat cuvântul la conferinţă şi a participat la mai multe fotografii colective. Într-una dintre ele, pe care a postat-o pe contul său de Instagram, ea este văzută alături de Idris Elba şi Hamilton.

La rândul său, Idris Elba a anunţat luni pe contul său de Twitter că a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus şi se află în izolare, chiar dacă până acum nu a dezvoltat simptome . "În această dimineaţă am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, nu am simptome în acest moment, dar am decis să mă autoizolez după ce am aflat că aş fi putut fi expus virusului", a scris vedeta.

La sfârşitul săptămânii trecute, autorităţile canadiene au confirmat că Sophie Grégoire a contractat COVID-19 după ce s-a întors dintr-o călătorie la Londra.

Deocamdată, Lewis Hamilton nu a anunţat dacă a fost supus unui test de COVID-19, după ce a participat la WE Day şi a făcut fotografii alături de Sophie Grégoire şi Idris Elba.

