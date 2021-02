Stevie Wonder spune că se mută în Ghana din cauza climatului politic din SUA

Cântărețul Stevie Wonder se mută în Ghana. Interpretul a vorbit cu Oprah Winfrey într-un interviu explicând decizia sa, invocând climatul politic din Statele Unite, relatează CNN, citat de Mediafax.

„Vreau să văd această națiune zâmbind din nou. Și vreau să o văd înainte să mă mut în Ghana, pentru că voi face asta”, a spus el.

Cântărețul, cunoscut pentru hituri precum „You Are the Sunshine of My Life” și „I Just Called to Say I Love You” a spus că se mută definitiv.

„Nu vreau să văd copiii copiilor mei spunând ‘O, te rog să mă placi. Te rog să mă respecți, află, te rog, că sunt important, te rog să mă prețuiești.’ Ce este asta?”, a spus el.

Nu este prima dată când Stever Wonder spune că se gândește să se mute în Ghana. În 1994, el a spus că simte că acolo există un sentiment al comunității mai puternic decât în SUA.

Wonder, originar din Michigan, a învățat să cânte la pian, tobe și armonică la vârsta de 9 ani și a semnat cu Motown în 1961. De atunci, a câștigat 25 de premii Grammy, un premiu onorific și a fost nominalizat de 74 de ori.

