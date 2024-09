Studiu: Zborul cu avionul, mai sigur acum decât oricând. Care este probabilitatea ca cineva să moară într-un accident aviatic

Un studiu recent arată că în prezent zborurile sunt mai sigure decât au fost vreodată. Există o șansă la 13,7 milioane ca un pasager de oriunde în lume să moară într-un accident aviatic, relatează Euronews.com.

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA au analizat datele globale despre numărul oamenilor care au călătorit cu avionul și decesele înregistrate în accidente aviatice între 2018 și 2022. Ei au descoperit că numărul celor care și-au pierdut viața în prăbușirea unui avion a scăzut cu o medie de 7% de la an la an.

Aceste rezultate urmează un model de „îmbunătățire continuă” care a început în 1968, când rata mortalității a scăzut în medie cu 7,5% pe an, chiar dacă numărul zborurilor efectuate a crescut constant.

Studiul vine în momentul în care producătorul american de avioane Boeing se confruntă cu o serie de probleme tehnice care au forțat compania să întrerupă zborurile de testare ale modelului 777-9. Autoritatea Federală de Aviație (FAA) a lansat, de asemenea, inspecții la 787 Dreamliner din cauza unor probleme la scaunul pilotului.

Rata mortalității, cu 36% mai mare în unele țări

Rata incidentelor depinde de țările dinspre și spre care zboară oamenii, cercetătorii împărțind țările în trei grupuri ca nivel de risc - scăzut, mediu și ridicat -, în baza datelor de siguranță a traficului aerian înregistrate pe tot globul.

Cel mai scăzut risc este în grupul de nivel 1, care include Uniunea Europeană, Australia, Canada, China, Israel, Japonia, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite.

Printre țările situate în grupul de nivel 2 (risc mediu) se numără Bahrain, Bosnia, Brazilia, Brunei, Chile, Hong Kong, India, Iordania, Kuweit, Malaezia, Mexic, Filipine, Qatar, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda, Turcia , și Emiratele Arabe Unite.

Restul țărilor lumii sunt plasate la nivelul 3, în grupul cu risc ridicat.

Pentru primele două niveluri, riscul de deces este de unul la 80 de milioane de îmbarcări pasageri, arată studiul. Populația acestor țări reprezintă mai mult de jumătate din cei 8 miliarde de oameni ai lumii.

„În acest ritm, un pasager ar putea alege în medie un zbor la întâmplare în fiecare zi, timp de 220.000 de ani, înainte de a cădea victima unui accident mortal”, arată raportul.

Studiul a constatat că riscul de deces este cu aproximativ 36% mai mare pentru țările de nivel 3, dar decesele sunt în continuare în scădere și acolo.

Editor : Liviu Cojan