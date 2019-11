Un adolescent a mărturisit că a omorât o fetiță de 10 ani, însă din cauza Codului penal din China nu va fi acuzat

Cazul unei crime din China a ridicat semne de întrebare asupra Codului penal, după ce s-a anunțat că suspectul nu poate fi pus sub acuzare, informează CNN.

O fetiță de 10 ani a fost ucisă de un adolescent de 13 ani, în orașul Dalian, iar cazul a pornit dezbateri aprinse privind vârsta de la care tinerii pot fi puși sub acuzare.

Sub Codul Penal din China, tinerii între 14 și 18 ani pot fi puși sub acuzare în cazul infracțiunilor grave, precum crimă, viol, trafic de droguri, jaf sau incendiere. Cei pe 18 ani pot fi puși sub acuzare pentru orice infracțiune. Totuși, cei sub 14 ani nu pot fi puși sub acuzare și pedepsiți. Aceștia sunt lăsați în grija părinților sau, foarte rar, sunt trimiși la o școală de corecție, potrivit lui Michelle Miao, expert în codul penal la Universitatea chineză din Hong Kong.

Corpul fetiței a fost găsit pe 20 octombrie, în apropierea casei sale, chiar de către părinții săi. Ancheta poliției l-a indicat vinovat pe un băiat de 13 ani, care a și mărturisit fapta.

Poliția a anunțat că băiatul nu va fi acuzat pentru că are sub 14 ani și nu a atins vârsta de la care răspunde legal pentru faptele sale. Acestă doctrină legală, denumită doli incapax, care înseamnă în latină incapabil de intenție criminală, are ca scop evitarea caondamnării unui copil precum un adult, pentru că se presupune că nu are maturitatea necesară ca să aprecieze gravitatea faptelor sale.

În cazul de față, băiatul de 13 ani a fost trimis trei ani într-o centru de reabilitare pentru minori. Potrivit lui Michelle Miao, pedeapsa este relativ dură, pentru că este o formă de detenție.

Prin stabilirea pragului responsabilității criminale la 14 ani, legea din China este mai protectivă cu drepturile infractorilor tineri. În majoritatea statelor din Europa, responsabilitatea începe între 12 și 16 ani, cu excepția Angliei, Țării Galilor, Irlandei de Nord și Elveției, unde aceasta începe la 10 ani.

În SUA, responsabilitatea criminală variază între 6 și 19 ani, în funcție de stat. În India este 7 ani, iar în unele state din Africa este 8 ani.

Însă în multe dintre țările de mai sus un copil va fi judecat ca un infractor doar dacă a dovedit că este suficient de matur să înțeleagă ce s-a întâmplat și dacă dă dovadă de discernământ.

În alte cazuri asemănătoare din China, petrecute recent, doi copii sub 14 ani și-au și-au ucis mamele. Unul a fost trimis acasă alături de un supraveghetor, iar celălalt s-a întors la școală în 9 zile. Într-un alt caz din decembrie 2018, un băiat de 13 ani și-a ucis părinții, însă a scăpat nepedepsit, potrivit presei chineze.

Editor web: Vlad Mironescu