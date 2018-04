VIDEO. Un avion militar cu peste 200 de oameni la bord s-a prăbușit în Algeria

Un avion militar s-a prăbușit în Algeria, iar autoritățile se tem că zeci de oameni aflați la bord ar fi murit, relatează BBC News.

Avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Presa algeriană scrie că 14 ambulanțe au fost trimise la locul accidentului, iar mai mulți răniți au fost transportați la spital.

Algeria 24 anunță că sunt cel puțin 105 morți, citând un bilanț provizoriu al autorităților.

Incidentul aviatic s-a petrecut lângă capitala Algeriei, iar aeroportul Boufarik, de pe care decolase aeronava, este baza principală a forțelor militare algeriene.

La bordul avionului Ilyushin Il-76 se aflau cel puțin 200 de soldați ai armatei algeriene. Aeronava se îndrepta spre orașul Bechar, aflat în vestul Algeriei. Imaginile surprinse la scurt timp după accidentul aviatic arată un fum grod ridicându-se de la locul prăbușirii aeronavei.

#Algeria First pictures of Military plane type #illiuchine crashed near Boufarik airport #Algiers this morning pic.twitter.com/jxK5oqJiUr