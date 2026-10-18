Un pasionat de ciuperci din Polonia a pus mâna pe ceea ce el numește „premiul suprem” din Himalaya: un exemplar sălbatic al uneia dintre cele mai scumpe ciuperci de pe Pământ.

„Am reușit! L-am găsit!”, a scris Piotr Grześ, aflat în Nepal, pe pagina sa de Facebook, omul din spatele popularei pagini de Facebook „Grzybów Znawca” (Cunoscătorul de ciuperci), scrie TVP World.

„Mă aflu la poalele munților Gangapurna și Annapurna, iar în mâinile mele se află vârful absolut al visurilor oricărui pasionat de ciuperci”, a scris el.

Descoperirea sa este yarsagumba (Ophiocordyceps sinensis), sau ciuperca omidă, al cărei nume tibetan înseamnă „iarbă de vară, vierme de iarnă”, o aluzie la ciclul său de viață macabru.

„Este un prădător: înainte de a deveni o ciupercă ca aceasta, infectează omizile de molii sub pământ, le ucide treptat și crește din capetele lor!”, a scris el.

Tonic și afrodiziac

Din punct de vedere biologic, însă, ciuperca este mai degrabă un parazit decât un prădător.

Apreciată în medicina tradițională chineză ca tonic și afrodiziac, ceea ce i-a adus porecla de „Viagra din Himalaya”, s-a raportat că exemplarele de cea mai bună calitate se vând cu peste 100.000 de dolari pe kilogram în China.

Colecționarii din Nepal primesc doar o fracțiune din această sumă, dar recolta anuală rămâne totuși o sursă vitală de venit pentru mii de familii din zona montană, care scotocesc pajiștile înalte în genunchi, căutând micile tulpini.

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Miraculoasă...?

Faima sa s-a răspândit la nivel internațional în 1993, când un antrenor chinez de atletism a atribuit unui tonic pe bază de ciuperci, împreună cu sânge de broască țestoasă, seria de recorduri mondiale stabilite de alergătorii săi.

Ulterior, echipa sa a fost urmărită de acuzații de dopaj.

Oamenii de știință afirmă că dovezile privind beneficiile sale pentru sănătate rămân limitate și neconcludente, o mare parte a cercetărilor provenind din studii de laborator și pe animale. Multe suplimente disponibile astăzi pe piață sunt fabricate din ciuperci cultivate mai ieftine sau din culturi fungice.

Ciuperca sălbatică devine, de asemenea, din ce în ce mai greu de găsit. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a clasificat-o ca specie vulnerabilă în 2020, invocând un declin estimat al populației de peste 30% în decurs de 15 ani, determinat în mare parte de recoltarea excesivă. Cercetătorii afirmă că și încălzirea climatică contribuie la acest declin.

Fulgerul lovește de două ori

În aceeași excursie, la Yak Kharka, la peste 4.000 de metri deasupra nivelului mării, vânătorul de ciuperci și-a îndeplinit „un alt vis legat de ciuperci”: o ciupercă minusculă care răsărea din coarnele a ceea ce el a identificat ca fiind craniul unei oi albastre.

Astfel de ciuperci se hrănesc cu keratină, proteina prezentă în coarne și copite, precum și în părul și unghiile umane.

„Bucuria unei descoperiri atât de mici la peste 4.000 de metri deasupra nivelului mării — de nedescris!”, a scris el.

Fanii l-au încurajat. „Tipul face o treabă grozavă, are o pasiune, o împărtășește și împreună cu cunoștințele sale. Un respect imens!”, a scris unul dintre ei. Altul a adăugat: „Natura are o putere enormă.”

Editor : Sebastian Eduard