Un cunoscut televanghelist anti-vaccin a murit de COVID-19. Fiul său spune că a fost victima unui „atac spiritual”

Un cunoscut televanghelist creștin și militant anti-vaccin a murit din cauza COVID-19. Marcus Lamb a fondat rețeaua creștină de televiziune Daystar Television Network în 1997 și a vorbit adesea împotriva vaccinurilor anti-COVID-19 în emisiunea sa.

Soția sa, Joni Lamb, a anunțat moartea televanghelistului în programul Daystar difuzat marți pe Facebook. Ea a spus că soțul ei avea diabet, dar era sănătos și a fost internat în spital după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

„Nu a vorbit niciodată despre asta, dar avea diabet și l-a ținut sub control. Era foarte sănătos, a mâncat sănătos, și-a ținut greutatea sub control. A încercat să trateze COVID și pneumonia cu unele dintre metodele despre care noi am vorbit și aici și pe care le-am folosit și am trecut prin COVID”, a spus Joni Lamb.

„Însă i-a scăzut nivelul oxigenului și de aceea a mers la spital, ca să poată avea oxigen”, a spus Joni Lamb. „El a crezut 100% în tot ceea ce am vorbit aici la Daystar și ajutând atât de mulți oameni din întreaga lume cu tratamente de protocol timpuriu pentru COVID. Încă rămânem cu asta, evident.”, a mai spus soția acestuia.

Lamb a spus în repetate rânduri că vaccinul împotriva COVID-19 „nu a fost cu adevărat un vaccin”, ci o „o injecție experimentală” care a fost „periculosă”. Marcus Lamb a susținut că oameni mureau sau aveau tulburări neurologice din cauza vaccinului.

Fiul lui Marcus Lamb, Jonathan Lamb, a descris diagnosticul de COVID-19 al tatălui său ca un „atac spiritual al inamicului”.

„Nu există nicio îndoială în mintea mea că acesta este un atac spiritual al inamicului. Oricât de mult părinții mei au continuat să-i informeze pe toți despre ce se întâmplă în pandemie și despre unele dintre modalitățile de a trata COVID, nu există nicio îndoială că inamicul nu este mulțumit de asta și face tot ce poate pentru a-l înlătura pe tatăl meu”, a spus Jonathan Lamb

