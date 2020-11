Unul din cei mai notorii criminali în serie din Coreea de Sud se miră că nu a fost prins timp de 3 decenii. Mărturia lui Lee

Un bărbat sud-coreean a recunoscut luni, în instanță, că a ucis 14 femei și fete în urmă cu trei decenii, într-unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri de crime în serie din țară, spunând că este foarte surprins că nu a fost prins mai devreme.

Lee Chun-jae a mărturisit crimele în fața lui „Yoon”, singura persoană condamnată vreodată pentru una dintre fapte.

„Nu credeam că aceste crime vor fi uitate pentru totdeauna", a declarat Lee, în vârstă de 57 de ani, într-un tribunal din orașul sud-coreean Suwon. El a mărturisit crimele anul trecut, dar acum se vorbește pentru prima dată despre caz în mod public, potrivit CNN.

Yoon - al cărui nume complet nu a fost dat publicității din cauza unei legi sud-coreene care protejează intimitatea suspecților și a infractorilor - a fost eliberat în 2008, după ce a petrecut 20 de ani în închisoare pentru viol urmat de crimă, faptă petrecută în 1988, victimă fiind o fată de 13 ani.

Acea crimă este una dintre 10 care au avut loc între 1986 și 1991, cunoscute sub numele de „crimele Hwaseong”, după zona în care s-au petrecut.

Timp de decenii, celelalte nouă crime au rămas nerezolvate, iar cazurile au fost revizuite în „Memories of Murder”, un film din 2003 al regizorului „Parasite” Bong Joon Ho.

Anul trecut, poliția a redeschis ancheta după ce noi probe ADN l-au legat pe Lee de o parte din crime. Yoon, care își susținuse ani de zile nevinovăția, este acum rejudecat, iar avocații săi încearcă să-i anuleze condamnarea.

Luni, în timpul rejudecării lui Yoon, proces care este în curs de desfășurare, Lee a spus că, la momentul crimelor, atunci când a fost interogat de polițiști, avea la el ceasul uneia dintre victime. Însă polițiștii l-au luat la întrebări doar pentru că nu avea actul de identitate, după care a fost eliberat în scurt timp.

„Încă nu înțeleg de ce nu eram suspect”, a spus el. „Crimele s-au întâmplat în preajma mea și nu am încercat din prea tare să ascund lucrurile, așa că am crezut că voi fi prins cu ușurință. Erau sute de polițiști implicați. M-am lovit de detectivi tot timpul, dar m-au întrebat mereu despre alți oamenii", a mai spus Lee.

Bărbatul a mai spus că nu a avut niciun motiv să o omoare pe fata de 13 ani și nu a arătat nicio emoție atunci când a descris cum s-au desfășurat faptele. „A fost un act impulsiv”, a spus el în instanță.

„Am auzit de la cineva că o persoană cu dizabilități a fost arestată, dar nu știam pentru care din fapte a fost arestat, pentru că eu am comis multe”, a mai declarat criminalul.

Lee și-a cerut scuze față de membrii familiilor victimelor sale și față de Yoon.

„Am auzit că mulți oameni au fost anchetați și au suferit pe nedrept. Aș vrea să-mi cer scuze față de toți acești oameni. Am venit și am depus mărturie și am descris crimele în speranța că familiile vor găsi o anumită consolare atunci când vor afla adevărul. Îmi voi trăi viața cu pocăință”, a mai spus bărbatul.

Lee se află în închisoare din 1994, fiind condamnat pe viață pentru că și-a violat și ucis cumnata, potrivit instanței din Daejeon și Ministerului Justiției din Coreea de Sud.

Lee nu poate fi urmărit penal pentru „crimele Hwaseong”, deoarece termenul de prescripție a acestora a expirat.

Cum a decurs ancheta crimelor în serie

La momentul crimelor, Hwaseong era o zonă rurală cu aproximativ 226.000 de oameni împrăștiați în mai multe sate.

Crimele violente erau neobișnuite în zonă. Poliția a investit resurse uriașe în găsirea criminalului în serie. Mai multe persoane, între care și Yoon, care șchiopăta din cauza poliomielitei dobândite în copilărie, i-au acuzat pe polițiști că au folosit tortura în timpul anchetei.

În iulie, șeful unei secții regionale de poliție, Bae Yong-ju, a recunoscut că, în timpul anchetei inițiale din 1989, poliția l-a agresat pe Yoon și l-a forțat să facă o mărturisire falsă.

„Ne cerem scuze față de toate victimele crimelor lui Lee Chun-jae, față de familiile victimelor și față de cei care au fost victime ale investigațiilor poliției, inclusiv Yoon”, a declarat Bae, menționând că multe persoane au avut de suferit din cauza unui „malpraxis polițienesc” în timpul anchetei inițiale din Hwaseong.

Bae a mai spus că autoritățile au concluzionat că Lee este responsabil pentru toate cele 10 crime care au avut loc între 1986 și 1991 în Hwaseong. Nu este clar care sunt celelalte crime mărturisite de Lee în timpul anchetei.

