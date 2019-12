„Vas fantomă”, cu mai multe cadavre decapitate, descoperit pe o insulă din Japonia

Şapte cadavre, între care două decapitate, au fost descoperite la bordul unei nave de pescuit, din Coreea de Nord, care a naufragiat pe o insulă japoneză, informează Mediafax, care citează The Guardian şi The New York Post.

Rămăşiţile au fost descoperite, sâmbătă, într-o navă naufragiată pe Insula Sado, care se află la o distanţă de aproape 900 de kilometri de Coreea de Nord.

„Cinci dintre cadavre au fost identificate ca fiind bărbaţi, iar celelalte două nu au putut fi identificate”, a declarat un oficial.

„Au mai existat cazuri similare dar aceasta este prima dată când descoperim o navă într-un stadiu atât de avansat de degradare”, a mai adăugat oficialul din Paza de Coastă.

Litere în limba coreeană erau pictate pe corpul navei din lemn, care era ruptă în două, iar asupra cadavrelor nu au fost găsite acte de identitate.

Presa locală a relatat că Poliţia din Japonia şi Paza de Coastă anchetează cazul, existând suspiciuni că nava a plecat din Coreea de Nord.

În 2019, cel puţin 156 de nave de pescuit din Coreea de Nord au naufragiat pe coasta Japoniei sau au fost găsite eşuate în apele japoneze, informează The Guardian.

De obicei aceste nave sunt poreclite „vase fantomă” de către presa locală, transmite The New York Post.

Experţii susţin că unii pescari din Coreea de Nord călătoresc departe în largul mării pentru a satisface cerinţa autorităţilor pentru capturi mai mari. Cu toate acestea, vasele vechi şi incorect echipate sunt predispuse la probleme tehnice şi nu numai, precum epuizarea combustibilului. În plus, pescarii nu au posibilitatea de a chema ajutoare.

În 2018, 10 persoane din Coreea de Nord, salvate dintr-o barcă de lemn care plutea în derivă în largul coastei Japoniei, au fost deportate. În octombrie, în jur de 60 de membri ai unei nave pescăreşti din Coreea de Nord au fost salvaţi din Marea Japoniei după ce vasul s-a scufundat, în urma unei coliziuni cu un vas de patrulare japonez.

Editor web: Vlad Mironescu