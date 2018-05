VIDEO. Prințul Harry și Meghan Markle le-au oferit invitaților la nuntă o pungă plină cu cadouri. Ce conținea aceasta

Mii de oameni au fost invitați la Castelul Windsor, în timp ce prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit, sâmbătă, la Capela St. George. Cu toții au primit o pungă bej cu toarte albastre, plină de cadouri.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding, complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o