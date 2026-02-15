Live TV

Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”. Mesaj ferm despre viitorul relaţiei transatlantice

Data publicării:
marco rubio profimedia
Marco Rubio. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică, la Bratislava, că Statele Unite nu vor ca Europa să depindă de Washington pentru propria securitate, ci să-şi consolideze apărarea şi să devină un partener mai puternic în cadrul NATO. Oficialul a subliniat că SUA nu îşi doresc „ţări vasale”, ci aliaţi capabili să îşi apere interesele şi să contribuie activ la securitatea comună. Declaraţiile au fost făcute în timpul unei vizite oficiale în Europa, după participarea la Conferinţa de Securitate de la München, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Nu vrem ca Europa să depindă de noi, nu cerem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”, a afirmat şeful diplomaţiei americane la o conferinţă de presă la Bratislava, alături de premierul slovac Robert Fico.

„Dorim ca alianţa să fie atât de solidă încât nimeni să nu îndrăznească vreodată, niciodată, să o pună la încercare, nimeni să nu îndrăznească să o sfideze. Prin urmare, vedem cu ochi buni orice măsură pe care o iau membrii individuali pentru a consolida alianţa. Îl vedem ca pe un lucru foarte pozitiv”, a explicat Rubio.

El a reluat mesajul pe care l-a transmis cu o zi înainte în discursul său la Conferinţa de Securitate de la München, afirmând că legătura transatlantică nu este doar militară sau comercială, ci se bazează pe o cultură şi rădăcini comune.

Secretarul de stat american a insistat că nu este nimic „controversat” în ideea că fiecare ţară ar trebui să acorde prioritate intereselor sale naţionale mai presus de orice. Iar în cazul unor „neconcordanţe” între interese diverse, a continuat el, atunci intră în joc parteneriatul pentru a le armoniza şi pentru a „găsi o formă de a avansa”.

„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa trebuie să supravieţuiască, întrucât cele două mari războaie ale secolului trecut ne servesc drept lecţii istorice, o reamintire constantă că, în cele din urmă, destinul nostru este şi va fi întotdeauna împletit cu al vostru”, a spus Rubio la Conferinţa de Securitate de la München, într-un discurs interpretat ca fiind conciliant faţă de Europa, spre deosebire de cel de anul trecut al vicepreşedintelui american JD Vance.

Totuşi, Rubio nu s-a ferit să critice Europa, inclusiv pentru „iluzia periculoasă” de după căderea comunismului că „fiecare naţiune ar fi acum o democraţie liberală, că legăturile formate prin comerţ ar înlocui ideea de naţiune, că aşa-numita ordine globală bazată pe reguli ar înlocui interesul naţional şi că trăim într-o lume fără frontiere în care toţi ar fi cetăţeni ai lumii”.

„Şi în căutarea unei lumi fără frontiere, ne-am deschis porţile unui val fără precedent de migraţie în masă care ameninţă coeziunea societăţilor noastre, continuitatea culturii noastre şi viitorul popoarelor noastre”, a avertizat Rubio, criticând politica uşilor deschise faţă de migranţi pe care UE o practică de un deceniu şi politica similară practicată de SUA, mai ales sub conducerea preşedinţilor democraţi, precum fostul preşedinte Joe Biden.

„Am făcut aceste greşeli împreună, iar acum tot împreună le datorăm popoarelor noastre să combatem aceste lucruri şi să avansăm către reconstrucţie”, a concluzionat Rubio.

După participarea la Conferinţa de Securitate de la München, el îşi continuă turneul european cu vizite în Slovacia şi Ungaria, ţări conduse de politicieni conservatori apropiaţi ideologic de preşedintele american Donald Trump, respectiv premierul ungar Viktor Orbán şi premierul slovac Robert Fico, acesta din urmă fiind un social-democrat, dar de orientare conservatoare.

Întrevederea dintre Fico şi Rubio s-a axat pe chestiuni economice, în special o viitoare achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA şi a încă patru avioane multirol F-16.

FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
