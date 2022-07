Mărturia unei tinere de 17 ani care a supraviețuit după ce a fost atacată de un rechin: Am încercat să-l alung, dar m-a mușcat de mână

Addison Bethea căuta scoici în apele din Keaton, Florida, când a fost atacată un rechin. Era la plajă cu fratele ei, care a salvat-o. Cei doi au povestit pentru CNN momentele înfiorătoare prin care au trecut.

Incidentul a avut loc joia trecută.

„Nu știam exact ce să fac, dar auzisem că trebuie să lovești rechinul în nas pentru a-l alunga, dar eu nu am putut să fac asta. Așa că am început să-l lovesc în față, apoi i-am băgat degetele în ochi și am încercat să-l alung de pe mine, dar m-a mușcat de mână”, povestește Addison.

Ea a țipat după ajutor, iar fratele ei, Rhett Willingham, care este pompier, a auzit-o și a sărit în ajutorul ei.

„Am auzit-o scoțând un sunet, ca și cum era speriată. Am văzut rechinul și sângele, am înotat acolo și am alungat rechinul”, spune el.

După ce s-a luptat cu rechinul, Willingham și-a tras sora într-o barcă, i-a pus un garou pe picior pentru a opri sângerarea și dus-o la spital.

Addison e acum la spital și urmează să-i fie amputat piciorul deasupra genunchiului. Pe patul de spital, înconjurată de rechini de pluș, tânăra își păstrează optimismul.

„Până la urmă, o să fie mult mai ușor. Aștept operația, să fiu sinceră. M-am săturat să stau tot timpul în pat”, spune ea.

„Toți cei care mă cunosc știu că tratez totul cu umor, așa că da, îmi plac rechinii de pluș”, a adaugă Addison.

Într-o postare pe Facebook, tatăl ei a spus că Addison ese bine dispusă și că „face glume despre cum a bătut rechinul”.

„A trecut prin mai multe decât mi-aș fi putut imagina vreodată, dar este o luptătoare. Vă rog să vă rugați pentru ea pentru a trece pentru dificultățile cu care se va confrunta. Nu este deloc vindecată, dar este în viață și asta contează cel mai mult pentru noi”, a adăugat el.

