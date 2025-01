Președintele SUA Donald Trump s-a adresat liderilor adunați la Forumul Economic Mondial de la distanță, printr-un apel video. Sute de directori și oficiali din întreaga lume au umplut sala principală de la Davos înaintea discursului lui Trump, inclusiv șefa Băncii Centrale Europene Christine Lagarde și fostul senator și secretar de stat american John Kerry, informează Reuters.

Iată câteva din ideile principale subliniate de președintele Donald Trump în apelul său de la Davos:

Petrol, tarife și taxe

„La ceea ce a fost martor lumea în ultimele 72 de ore este nimic mai puțin decât o revoluție a bunului simț. Administrația mea a început cea mai mare campanie de dereglementare din istorie”.

„Am încetat ridicolul și incredibil de risipitorul Green New Deal. Îl numesc Green New Scam, m-am retras din acordul unilateral de la Paris privind clima și am încheiat mandatul nebunesc și costisitor de vehicule electrice”.

„Statele Unite au cea mai mare cantitate de petrol și gaze din orice țară de pe Pământ și o vom folosi”.

„Vom lăsa oamenii să cumpere mașinile pe care doresc să le cumpere”.

„Voi cere, de asemenea, Arabiei Saudite și OPEC să reducă costul petrolului, trebuie să-l reduceți. Dacă prețul ar scădea, războiul Rusia-Ucraina s-ar fi încheiat imediat”.

„Voi cere ca ratele dobânzilor să scadă imediat și, de asemenea, ar trebui să scadă în toată lumea”.

Tarife

„Mesajul meu pentru fiecare afacere din lume este foarte simplu, vino să-ți faci produsul în America și îți vom oferi printre cele mai mici taxe decât oricărei națiuni de pe pământ”.

„Dacă nu îți faci produsul în America, care este prerogativa ta, atunci e foarte simplu, va trebui să plătești un tarif. Sume diferite. Dar un tarif care va direcționa sute de miliarde de dolari și chiar trilioane de dolari în trezoreria noastră pentru a ne consolida economia și a plăti datoria”.

Taxe

„Majoritățile noastre din Cameră și Senat, pe care le-am luat împreună cu președinția, vor aproba cea mai mare reducere de taxe din istoria Americii, inclusiv reduceri masive de taxe pentru lucrători și familie și mari reduceri de taxe pentru producătorii autohtoni.

Imigrație

„Am desfășurat trupe militare americane și Gărzii Naționale la graniță pentru a ajuta la respingerea invaziei. A fost într-adevăr o invazie. Nu vom permite ca teritoriul nostru să fie încălcat după patru ani lungi.”

Război și conflicte

„Înainte de a prelua mandatul, echipa mea a negociat un acord de încetare a focului în Orientul Mijlociu, care nu s-ar fi întâmplat fără noi”.

„Eforturile noastre de a asigura un acord de pace între Rusia și Ucraina sunt acum, sperăm, în desfășurare. Este atât de important să facem acest lucru”.

Sesiune Q&A

A urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri. Børge Brende, președinte și CEO al WEF, a întrebat despre relația dintre SUA și China în următorii patru ani

„Cred că vom avea o relație foarte bună. Tot ce ne dorim este corectitudine. Vrem doar condiții de joc echitabile. În acest moment, nu este o relație corectă, deficitul este masiv”, a spus Trump. „Îmi place foarte mult președintele Xi, mi-a plăcut întotdeauna”, a mai subliniat acesta.

„Sperăm că China ne poate ajuta să oprim războiul cu, în special Rusia, Ucraina. Au o mare putere asupra acestei situații. Și, vom lucra cu ei. Și am menționat asta în timpul conversației noastre telefonice cu președintele Xi”.

Referitor la ordinele sale de încheiere a programelor DEI, Donald Trump a spus că vor face din America o „țară bazată pe merit” din nou. „Acestea sunt politici care au fost absolut prostii, în întregul guvern și în sectorul privat”, a spus el.

Ana Botín, președintele executiv, Banco Santander, a întrebat despre prioritățile lui Trump pentru dereglementare și cât de repede se va întâmpla asta. „Vom avansa foarte repede”, a spus Trump. „Va avea un impact imens asupra economiei, un impact pozitiv imens. Vom cere respect de la alte națiuni. Canada, avem un deficit enorm cu Canada. Nu vom mai avea așa ceva. Avem de-a face cu Mexic, cred că este foarte bine. Vrem doar să fim tratați corect cu alte națiuni”.

„Aș dori să mă pot întâlni în curând cu președintele Putin pentru a pune capăt războiului”, a mai subliniat Trump.

Brian Moynihan, președinte și CEO, Bank of America a întrebat despre impactul tuturor ordinelor sale executive asupra creșterii economice și scăderii inflației. „Cred că de fapt va reduce inflația. Va crea locuri de muncă. Vom avea multe locuri de muncă. Vom avea o mulțime de companii care se mută”, a spus președintele SUA. El a subliniat că va reduce impozitul pe profit la 15% dacă companiile își produc produsul în SUA. „Sper să începeți să vă deschideți banca conservatorilor, pentru că mulți conservatori se plâng că băncile nu le permit să facă afaceri în cadrul băncii”, a spus Trump CEO-ului BofA.

Patrick Pouyanné, președintele consiliului de administrație și CEO al TotalEnergies, a întrebat care sunt părerile lui Trump cu privire la o pauză privind proiectele de gaz natural lichid și dacă ar fi de acord să garanteze o aprovizionare sporită cu GNL din SUA către Europa.

Trump a spus că va fi de acord să garanteze aprovizionarea cu energie SUA către Europa: „Marea problemă este că avem nevoie de dublul energiei pe care o avem în prezent în Statele Unite”. Președintele a subliniat că este în favoarea cărbunelui.

Stephen A. Schwarzman, președintele, CEO-ul și co-fondatorul Blackstone Group i-a cerut lui Trump să explice ce face în materie de reglementare și care se așteaptă să fie rezultatul. Trump a răspuns: „Din punctul de vedere al Americii, UE ne tratează foarte, foarte nedrept, foarte rău. Au o taxă mare. Ei, în esență, nu iau produsele noastre din fermă și nu ne iau mașinile, totuși ne trimit mașini la milioane de dolari”.

„Avem deficite de sute de miliarde de dolari cu UE și nimeni nu este mulțumit de asta. Și vom face ceva în privința asta, dar nimeni nu este mulțumit de asta. Așa că cred că UE trebuie să-și accelereze procesul”, a subliniat Trump.

