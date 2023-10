Mirii cărora le-au murit la nuntă 25 de membri ai familiei povestesc ce s-a întâmplat. De câteva zile se duc doar la înmormântări

Mirii a căror nuntă s-a încheiat cu o tragedie după ce 100 de invitați le-au murit într-un incendiu în această săptămână au declarat pentru Sky News că sunt șocați de cele întâmplate și că nu mai pot sta în comunitatea marcată de acest dezastru. 15 rude ale mirelui au murit atunci, în timp ce mireasa a pierdut zece membri ai familiei.

Revan, 27 de ani, și mireasa lui, Haneen, 18 ani, au povestit că se simt „morți”, în ciuda faptului că au supraviețuit incendiului.

În tragedie, mireasa și-a pierdut inclusiv mama și un frate. Tatăl ei este în stare critică, fiind unul dintre cei aproape 150 de răniți.

Cei doi miri spun că nu mai pot rămâne în orașul natal. „Asta e, nu mai putem locui aici. De fiecare dată când încercăm să avem parte de fericire, ni se întâmplă ceva tragic. Cel mai bine este să plecăm. Este adevărat că suntem în viață. Dar în interior suntem morți", a spus tânărul.

La nunta de marți seara au participat în jur de 900 de invitați. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22.45. În timp ce rapoartele inițiale sugerau că flăcările ar fi pornit de la artificiile lansate în timp ce mirii dansau, Revan crede că ar fi fost vorba de un scurtcircuit. "Ar putea fi un scurtcircuit, nu știu. Dar focul a început de la tavan. Am simțit căldura... A durat doar câteva secunde", a spus el.

Imagini video distribuite la scurt timp după tragedie arată cuplul dansând în timp ce bucăți de material arzând cădeau din tavan. Oamenii au început să țipe și să fugă

Mirele a povestit că și-a ajutat soția, care nu putea merge din cauza rochiei de mireasă. "Mi-am apucat soția și am început să o târăsc. Am tot târât-o și am încercat să o scot pe ușa de la bucătărie. Are picioarele rănite."

Revan a declarat că în incintă era un singur stingător de incendii, dar că nu a funcționat. Mirele a povestit că au fost lansate șase artificii și că tatăl lui își făcea griji că scânteile ar putea sări pe rochia miresei și că rochia ar putea lua foc.

„Rudele noastre, prietenii noștri, cei dragi au murit cu toții.. Acum două zile i-am îngropat pe unchiul [Haneen] și pe cele două fiice ale lui. Ieri l-am îngropat pe celălalt unchi al ei. Azi am îngropat-o pe fiica lui. Tatăl ei este în stare critică. Nu știm care este starea lui", a spus Revan.

"Mătușa mea a murit. Sora mea e arsă. Soțul ei are arsuri pe tot corpul. Unchiul meu a pierdut șapte rude. Atât de mulți oameni. Și în fiecare zi auzim tot mai multe vești din acestea. În noaptea nunții... de ce s-a întâmplat asta? Ce am făcut? De ce s-a întâmplat asta?", a povestit mirele plângând.

