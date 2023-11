Misteriosul sunet care zăpăcește un mic oraș din UK. Doar unii oameni îl pot auzi și nimeni nu știe care e cauza

Pe măsură ce amurgul cade peste orașul nord-irlandez Omagh, zgomotul fabricilor scade treptat, zgomotul traficului se diminuează și în locul lor se aude un zumzet ciudat, relatează The Guardian.

Cei care îl aud spun că e un zumzet continuu, de joasă frecvență, sau un bâzâit. Odată ce l-ai auzit, nu se mai oprește și trebuie să-l suporți.

Cei care nu au auzit acest zgomot sunt curioși și regretă că au ratat un fenomen care i-a derutat pe oamenii de știință și care a făcut acest oraș din mijlocul Irlandei de Nord o enigmă faimoasă în întreaga lume.

„Este un mister, la fel ca monstrul din Loch Ness”, a spus Barry McElduff, un consilier al Sinn Féin.

Locuitorii au început să raporteze zumzetul în septembrie, unii spunând că le strică somnul, ceea ce a declanșat o investigație a Departamentului de sănătate și mediu din Consiliul districtual Fermanagh și Omagh.

„Din cauza zonei largi în care a fost raportat sunetul, este dificil să se identifice exact sursa sau sursele. Ofițerii investighează în prezent utilizarea echipamentelor specializate sau achiziționarea unei companii specializate pentru a ajuta la detectarea sursei zgomotului”, a spus departamentul.

John Boyle, directorul pentru comunitate și bunăstare, a spus consiliului că nu va exista o soluție rapidă.

„Nu am avut niciodată această problemă și în tot timpul în care am lucrat în acest domeniu nu am întâlnit niciodată o asemenea problemă”, a spus el.

Astfel de zumzete au fost raportate în ultimele decenii în anumite părți ale Regatului Unit, Australiei și Americii de Nord și există o hartă globală a zumzetelor și o bază de date.

Locuitorii din Omagh umplu vidul de informații cu teorii, de la mecanice la psihologice.

„Îl auzi când totul se liniștește, în jurul orei 22.00 sau 23.00”, a spus Joe, de 62 de ani, care a preferat să nu-și dea numele de familie.

„Este greu de descris. Este un zumzet jos, ca un motor. Nu mă ține treaz, am destul zgomot în cap,” adaugă el.

Joe bănuește că zumzetul are o cauză industrială.

Lisa Brannigan, în vârstă de 49 de ani, crede că ar putea proveni de la o mină de aur care operează în afara orașului Omagh.

„Suntem într-o vale, așa că sunetul călătorește”, spune ea.

O prietenă, care a refuzat să-și dea numele, a spus că este „100% sigură” că nu sunt extratereștri.

Sian Sheils, în vârstă de 23 de ani, a spus că mama ei, care locuiește chiar în afara orașului, a crezut inițial că sursa zgomotului se află în interiorul casei.

„A înnebunit-o. Voia să cheme un electrician. Bunicii mei glumeau că de vină sunt hormonii,” spune ea.

Gerard Casey, 37 de ani, managerul unui pub, este sceptic.

„Am auzit de el, dar nu l-am auzit. Încep să cred că este un mit, o născocire a imaginației oamenilor”, spune el.

Consilierul McElduff este însă sigur că zumzetul e real:„Odată ce l-ai auzit, nu se mai oprește. E ca un ceas care ticăie”, spune el.

Editor : M.B.