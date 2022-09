Regina Elisabeta a II-a arătat de nenumărate ori că are umor de față cu șefi de stat și de guvern, dar și cu oameni obișnuiți. Un episod amuzant a fost relatat de garda de corp a suveranei britanice, Richard Griffin.

Într-o discuție cu SkyNews care a avut loc cu ocazia Jubileului de Platină al suveranei, el a redat dialogul simpatic purtat de Regina Elisabeta a II-a cu doi turiști americani cu care s-a întâlnit la un moment dat la Balmoral, dar care nu au recunoscut-o.

Iată ce a povestit Richard Griffin:

„Erau doi turiști care veneau către noi, iar Regina se oprea mereu pentru a-i saluta. Erau doi americani care se aflau în vacanță și mi-a fost clar din momentul în care s-au oprit că nu au recunoscut-o pe Regină, ceea ce este în regulă. Americanii i-au spus Reginei de unde vin, unde se duc, ce vor face în continuare și pe unde au mai fost în Marea Britanie.

La un moment dat, au întrebat-o pe Majestataea Sa: „Unde locuiți dumneavoastră?". Ea a spus că locuiește în Londra, dar că are o casă de vacanță de partea cealaltă a dealului și apoi au întrebat-o cât de des vine aici. Le-a spus că vine aici de când era mică, de peste 80 de ani și apoi au întrebat-o: „Dacă veniți aici de peste 80 de ani, înseamnă că ați întâlnit-o pe Regină?”. Ea a spus rapid că nu, dar că Dick o întâlnește în mod frecvent. Așa că tipul m-a întrebat dacă am întâlnit-o pe Regină și cum este. Pentru că am fost cu ea mult timp și știam că o puteam tachina, am răspuns: „Oh, poate fi foarte arțăgoasă uneori, dar are un simț al umorului minunat”.

Individul a venit, și-a pus mâna pe umărul meu și înainte să văd ce se petrece, și-a scos camera, i-a dat-o Reginei și i-a spus să ne facă o poză. Apoi a făcut o poză și cu Regina. Ne-am luat la revedere și apoi Majestatea Sa mi-a spus: „Mi-ar plăcea să fiu o muscă pe perete când le arată acele fotografii prietenilor din America și să sperăm că cineva îi spune cine sunt” - a povestit Richard Griffin, garda de corp a Reginei Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după 70 de ani de domnie. Elisabeta a II-a, monarhul britanic cu cea mai lungă domnie, s-a stins din viață chiar la Balmoral, castelul ei din Scoția. Noul suveran al țării este fiul său cel mare, Charles.

