Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au raportat distrugerea unui sistem Tor-M2 rusesc, evaluat la aproximativ 27 de milioane de dolari, scrie Defense Express.

Drona urmărește sistemul mecanizat care se deplasează cu viteză și la momentul oportun aruncă o încărcătură explozivă fix deasupra inamicului.

Tor-M2, denumit BM 9A331M2, este un vehicul de apărare antiaeriană de ultimă generație, renumit pentru capacitatea sa de a ataca ținte în mișcare, fără oprire. Are o capacitate extinsă de muniție și utilizează rachete avansate care îi sporesc raza de acțiune și precizia. Această capacitate îl poziționează ca un element formidabil în arsenalul militar al Rusiei.

Tor-M2 este un sistem cu rază scurtă de acțiune, pentru mică și medie altitudine, proiectat pentru distrugerea avioanelor, elicopterelor, rachetelor de croazieră, muniției ghidate cu precizie, vehiculelor aeriene fără pilot și amenințărilor balistice de la distanță mică (anti-muniție).

Dezvoltat inițial de Uniunea Sovietică sub denumirea GRAU 9K330 Tor, sistemul este cunoscut în mod obișnuit prin numele său de raportare NATO, SA-15 „Gauntlet”. O variantă navală a fost dezvoltată sub denumirea 3K95 „Kinzhal”, cunoscută și sub denumirea de „Gauntlet” SA-N-9. Tor a fost, de asemenea, primul sistem de apărare aeriană din lume, conceput din start pentru a doborâ arme ghidate de precizie.

Distrugerea acestui sistem avansat marchează o realizare semnificativă pentru Forțele pentru sisteme fără pilot, demonstrând capacitatea lor în creștere de a contracara ținte de mare valoare în războiul în curs.

