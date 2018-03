NASA, tribut pentru Stephen Hawking

Astronauți, oameni de știință și celebrități din lumea întreagă au reacționat pe rețelele de socializare la aflarea veștii morții lui Stephen Hawking, însă cel mai emoționant mesaj vine de la NASA. Fizicianul a decedat miercuri dimineață la locuința sa din Cambridge, la vârsta de 76 de ani.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5