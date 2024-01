Navalnîi povestește condițiile din colonia "Lupul polar" din Siberia: "Știți de ce oamenii aleg să meargă la carceră cu un ziar?"

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a povestit Curții Supreme din Moscova, prin apel video, condițiile dure din colonia penală din Siberia în care a fost transferat la finalul lui decembrie 2023.

Adresându-se instanței printr-un apel video, Aleksei Navalnîi a povestit despre condițiile dure din colonia penală din Siberia, în special despre frigul crâncen și limita de timp pentru a lua masa, scrie CNN.

"Este imposibil să mănânci în 10 minute", a spus el instanței din Moscova. "Dacă mănânci în fiecare zi în cel mult 10 minute, atunci masa aia se transformă într-un proces foarte dificil".

"Carcera este deseori un loc extrem de friguros", a continuat Aleksei Navalnîi. "Știți de ce oamenii aleg să meargă acolo cu un ziar? Pentru a se înveli cu el. Cu un ziar, vă pot spune vouă, judecătorilor, carcera devine un loc mai călduros de dormit decât fără unul. Ai nevoie de un ziar ca să nu îngheți", a adăugat Navalnîi.

Aleksei Navalnîi a dat în judecată autoritățile ruse pentru condițiile de detenție.

Totodată, Aleksei Navalnîi spune că autoritățile îi limitează numărul de înscrisuri religioase pe care le poate deține, declarând: "Regulile spun că am voie să am 10 cărți. Am nevoie de 2 cărți ca să îmi practic religia. O singură carte nu îmi este suficientă, mi se încalcă drepturile religioase".

"Vreau să pot avea 10 cărți în celulă. Am nevoie de ele pentru educație, pentru practicarea religiei". Motivul limitării, susține Aleksei Navalnîi, este împiedicarea lui să studieze Islamul, iar "noi restricții sunt inventate constant", precum interzicerea unor obiecte religioase, dar permiterea altora.

Reprezentantul Ministerului Justiției a spus instanței în timpul apelului video că reclamațiile lui Aleksei Navalnîi privind restricțiile aplicate doar deținuților musulmani sunt "declarații politice" și că acesta poate primi 10 cărți în timpul zilei, dar poate păstra una singură în celulă peste noapte.

În aceste prime imagini de după transferul din decembrie, inamicul numărul unu al Kremlinului apare cu părul şi barba rase, relaxat şi aproape glumind.

Opozantul este încarcerat de la 23 decembrie într-unul dinre cele mai dure centre de detenţie din Rusia. Colonia penitenciară Khrap, în Iamalo-Neneţia, la 1.900 de kilometri de Moscova, este considerată o moştenitoare a Gulagului sovietic. Deţinuţii - obligaţi la muncă forţată - muncesc la tăbăcirea şi cusutul pieilor de ren, în condiţii groaznice.

Potrivit apropiaţilor opozantului, acest nou transfer are scopul să-l izoleze pe Aleksei Navalnîi în vederea alegerilor prezidenţiale ruse. El a fost condamnat la 19 ani de închisoare cu privire la ”extremism şi fraudă”, acuzaţii pe care le respinge.

Aleksei Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, vorbeşte cu regularitate, de când a fost arestat, în 2021, prin intermediul avocaţilor săi, despre calvarul închisorii şi carcerelor.

