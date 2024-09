Nepotul lui Trump vorbește despre latura „crudă” a fostului președinte al SUA. „Ei nu-l cunosc așa cum îl cunosc eu”

Încă din copilărie, Fred Trump a asistat la comportamentul bombastic al unchiului său Donald și la excentricitățile „crude” ale clanului Trump. Având o carieră de avocat pentru persoanele cu dizabilități de la nașterea fiului său, în urmă cu 25 de ani, Fred dezvăluie acum secrete de familie în noua sa carte, All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (Toți în familie: Familia Trump și cum am ajuns așa), scrie The Independent.

Multe lucruri neașteptate s-au întâmplat în viața lui Fred Trump.

Fiul fratelui mai mare și mai chipeș al lui Donald J., Fred a fost dezmoștenit de averea familiei din cauza unei chichițe tehnice în testamentul bunicului său. El și soția sa, după o sarcină și o naștere normale, au descoperit că al treilea copil al lor suferea de dizabilități rare și severe care necesitau îngrijire 24 de ore din 24.

Apoi Fred și-a văzut unchiul devenind președinte. Și același unchi, în timp ce era în funcție și stând la Casa Albă, a sugerat că americanii cu dizabilități, precum fiul lui Fred – propriul său strănepot, William – ar trebui, poate, să fie lăsați „să moară pur și simplu”, scrie autorul în vârstă de 61 de ani.

Așa că acum Fred Trump a scris o nouă carte în care descrie toate acestea. Și s-a trezit în centrul dezbaterii pentru alegerile din 2024 din SUA – un adevărat punct de atracție, am putea spune – folosindu-și platforma și numele faimos (sau infam) pentru a milita pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dezvăluind în același timp secretele familiei Trump în timpul celei de-a treia campanii prezidențiale a unchiului său.

Editorii i-au spus lui Fred că o carte care ar trata exclusiv despre William și dizabilități nu s-ar vinde. Așa că tatăl celor trei copii din Connecticut a luat decizia dificilă de a deschide o fereastră către cercul interior al familiei Trump în cartea All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (Toți în familie: Familia Trump și cum am ajuns așa).

„M-am gândit că voi mai avea o relație cu familia mea după aceasta? Nu”, spune el pentru The Independent despre clanul extins Trump. „Este prea important pentru mine ca să renunț? Da”.

Fred a luptat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități timp de un sfert de secol, de când William s-a născut a doua zi după ce a fost înmormântat patriarhul Frederick Christ Trump, în iunie 1999. Fred Jr., primul fiu al magnatului imobiliar, murise cu 18 ani înainte, la vârsta de 42 de ani, lăsând în urmă o fostă soție, un fiu și o fiică – după ce a respins afacerea familiei pentru o carieră eșuată în aviație și a pierdut o lungă bătălie cu alcoolul.

Fred a scris noua carte pentru a-l onora pe tatăl său, care „era un tip grijuliu și carismatic”, și pe William, care este „cea mai curajoasă și inspirațională persoană pe care am întâlnit-o vreodată și care mi-a deschis ușa pentru a milita în numele persoanelor cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare”, a explicat el pentru The Independent.

„Dar am constatat că nu puteam spune această poveste fără a spune povestea familiei Trump – o familie complicată, uneori crudă. Și nu poți spune povestea familiei Trump fără a spune povestea lui Donald”.

Totuși, nu Donald cel bombastic sau vreunul dintre frații săi supraviețuitori au fost cei care au fost rugați să țină elogiul la înmormântarea patriarhului Trump din 1999. În schimb, a fost Fred, fiul celui de-al doilea născut renegat.

Imaginați-vă surpriza lui Fred când el și sora sa au fost informați, la scurt timp după aceea„ că în testament bunicul lor a lăsat averea doar copiilor supraviețuitori – excluzându-i pe copiii născuți de Freddie.

Testamentul bunicului lui Fred și disputa familiei Trump pe avere

Fred și sora sa, Mary, au crezut că asupra bunicului lor bolnav, care suferea de demență, a fost exercitată o presiune nejustificată din partea celor patru copii ai săi. Donald este principalul vinovat, în noua carte. Cei doi au intentat un proces, declanșând o luptă în instanță, publică și aprigă, care s-a încheiat cu o înțelegere confidențială în 2001. („A fost mai bine decât de unde am început”, scrie Fred în All in the Family. „Dar nu a fost nici pe departe ceea ce intenționase bunicul meu ca fiind o împărțire de o cincime pentru toate cele cinci familii.”)

Însă, în timp ce această sagă ținea primele pagini ale ziarelor, acasă Fred se confrunta cu o durere familială mai personală. El și soția sa, Lisa, au avut un fiu și o fiică înainte de a se bucura de a treia sarcină a Lisei, care a culminat cu nașterea lui William în iunie 1999.

Totul a fost bine timp de 18 ore – până când băiețelul de opt kilograme și 170 de grame a început să aibă convulsii. Acesta a fost primul indiciu al unei serii de probleme fizice și de dezvoltare cu care William avea să se confrunte de-a lungul vieții. Abia la vârsta de 15 ani a fost identificată cauza, o îngustare a canalelor de potasiu.

El a necesitat îngrijire continuă din momentul în care a părăsit spitalul și se confruntă în continuare cu probleme de sănătate până în ziua de azi. Acum, la 25 de ani, William locuiește într-un centru de îngrijire la 20 de minute de casa părinților săi.

În timp ce Fred și Lisa se străduiau să răspundă nevoilor lui William, relațiile cu familia Trump se extindeau și se contractau – pe fondul ascensiunii fulminante a lui Donald ca star al emisiunii The Apprentice. Cuplul nu a fost invitat la nunta lui Trump din 2007 cu Melania și nici nu a fost informat despre nașterea primului copil al lui Don Jr. – dar până în 2009, confruntându-se cu costurile medicale crescânde ale lui William, au programat o întâlnire cu Donald.

El i-a trimis la sora lui mai mare, Maryanne, după care mătușile și unchii lui Fred au fost de acord să creeze un fond medical pentru strănepotul lor. Relațiile s-au mai îmbunătățit; Fred și Lisa au participat la nunta Ivankăi mai târziu în acel an. Când Trump a câștigat președinția, au fost invitați la inaugurare ca oaspeți ai familiei.

Familia nu este totul. Fred a votat pentru Hillary Clinton

El a sperat, totuși, că legătura cu președinția ar putea amplifica activitatea lor de susținători ale drepturilor persoanelor cu dizabilități, aducând un grup de avocați pentru a se întâlni cu secretarul locuințelor de atunci, Ben Carson, și cu alți oficiali de la Casa Albă. Fred a fost surprins și încurajat că unchiul său a participat personal și părea implicat și interesat – până când președintele și-a trimis asistentul să-l cheme pe Fred înapoi după întâlnire.

„Acei oameni ... starea în care se află, toate cheltuielile, poate că astfel de oameni ar trebui pur și simplu să moară”, îl citează Fred pe unchiul Donald în carte.

Fred, uimit și fără cuvinte, s-a întors și a plecat – dar Trump avea să repete aceleași sentimente și mai dureros nu mult timp după aceea. În august 2020, Fred și-a sunat unchiul în legătură cu fondul medical al lui William care tot scădea.

„Nu știu”, a oftat Trump, conform cărții lui Fred. „Nu te recunoaște. Poate ar trebui să-l lași pur și simplu să moară și să te muți în Florida”.

Fred, îngrozit, a răspuns că William îl recunoaște – și rămâne consternat ani mai târziu, la doar câteva săptămâni după publicarea cărții sale. Fred nu a mai auzit personal nimic de la unchiul și verișorii săi de când și-a lansat cartea.

„Cum ar putea un om să spună asta despre alt om, mai ales despre strănepotul său?”, întreabă uluit Fred, The Independent. „Nu știu de unde vine acea cruzime, acea cruzime profundă și oribilă... uită de faptul că William este fiul meu, el era nepotul fratelui lor”, a adăugat el.

Trump, într-o declarație tipică care evidenția contribuțiile sale la fondul lui William, a folosit literal cuvintele „asta e mulțumirea pe care o primesc”, după ce Fred a ieșit în public. Fiul său Eric l-a apărat, de asemenea.

„Nu au contestat niciodată că a spus asta, apropo,” spune Fred pentru The Independent.

El s-a împăcat cu sacrificarea oricărei posibilități de a mai salva relațiile cu aceștia, dacă asta înseamnă că poate atrage atenția asupra nevoilor persoanelor cu dizabilități: o pregătire mai bună pentru personalul medical, opțiuni mai bune de locuințe, salarii mai bune pentru îngrijitori, a căror compensație, scrie el, este prea des „umilitoare.”

Persoanele cu dizabilități, subestimate

„Am o platformă națională,” spune Fred. „Și nu vreau să numesc persoanele cu dizabilități subestimate, dar, în multe cazuri ... aceștia sunt oameni fără voce”.

„Nu există nimeni acolo care să strige de pe acoperișuri, dacă vrei, spunând că trebuie făcut acest lucru”, precizează Fred Trump.

El speră că atitudinea lui Trump față de persoanele cu dizabilități – inclusiv cele din propria sa familie – ar putea dezvălui adevărata sa natură pentru unii alegători, deși este pe deplin conștient de istoria inexplicabilă a lui Trump de a scăpa nepedepsit.

„Are această abilitate uimitoare ... de a disimula – Oh, nu am vrut să spun asta așa, nu l-am batjocorit pe acel reporter, despre ce vorbești?” spune Fred. „Este chiar atât de simplu – și reușește să scape cu astfel de lucruri”.

Fred l-a observat pe unchiul Donald toată viața; avea șapte ani și se afla în fața televizorului împreună cu restul familiei când aceștia urmăreau nervoși loteria recrutării din 1969. Donald – deja temporar scutit de o notă a unui podiatru despre niște pinteni osoși niciodată menționați anterior – a scăpat cu un număr mare.

Fred se afla, de asemenea, în fața televizorului ca un copil împreună cu Donald când Trump cel mai în vârstă l-a provocat să-l lovească pe cel mai tânăr, unchiul Rob – care imediat și-a plesnit nepotul peste față. Donald a râs atât de tare încât aproape că s-a sufocat, conform cărții lui Fred.

Pentru susținătorii înfocați ai lui Trump care spun că al 45-lea președinte este tratat pe nedrept de mass-media, că este amabil și atent atunci când stai de vorba față în față cu el, nepotul său are un răspuns simplu.

„Ei nu-l cunosc așa cum îl cunosc eu”, precizează el pentru The Independent.

Fred spune că nu se teme de Donald Trump

„Cartea mea este diferită de orice altă carte scrisă vreodată despre Donald, inclusiv de cea a surorii mele”, spune Fred, referindu-se la lansarea din 2020 a lui Mary – pe care unchiul Rob a încercat fără succes să o oprească legal. (Fred și Mary nu au mai vorbit de patru ani, spune el pentru The Independent.)

„L-am cunoscut pe Donald în anii săi de formare, în anii de școală, în anii de afaceri, în anii de politică”, explică Fred. „Îmi place să glumesc că el a fost primul care mi-a pus o crosă de golf în mână. Deci, sunt jurnaliști care au scris cărți despre el; sunt oameni care au lucrat cu el pentru o scurtă perioadă de timp și cred că știu totul despre el”. „Nu”, spune el. „Eu am știut despre el. Îl cunosc. Am petrecut atât de mult timp împreună de-a lungul anilor ... așa că văd lucrurile dintr-o perspectivă diferită”.

Și, în ciuda relatărilor detaliate și uneori incriminatoare din carte, Fred spune că a făcut tot posibilul să evite să vorbească zvonuri și scandaluri.

„Am fost foarte atenți și ne-am certat mult cu editorul în privința asta”, a explicat el. „Am lăsat toate bârfele deoparte”.

Chiar dacă nimeni nu l-a contactat după tentativa de asasinat din iulie, Fred a cerut asistentului celui de-al 45-lea președinte să îl informeze „pe Donald că Lisa și copiii și cu mine ne gândim la el”.

Asistentul i-a zis că îi va transmite, spune Fred.

Dacă Trump este reales, nepotul său nu are nicio problemă să-l abordeze din nou în legătură cu susținerea și pledarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, chiar și după apariția acestei cărți.

„Voi lua legătura cu el,” a mai spus el pentru The Independent. „Nu am nicio teamă”, conchide Fred.

Editor : Ana Petrescu