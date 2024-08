Nepotul lui Trump a anunțat că va vota pentru Kamala Harris. „Fiecare familie are un unchi nebun”

Fred Trump III, nepotul lui Donald Trump, a declarat pentru mai multe instituţii media din SUA că va vota pentru candidata democrată Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

„Am decis să o susţin pe Kamala Harris deoarece situaţia a atins un nivel inacceptabil de nebunie. Cred cu tărie că libertăţile noastre sunt în pericol, iar Kamala Harris este singura care poate preveni disensiunile şi declinul libertăţii în democraţia noastră”, a declarat nepotul lui Trump la CNN, potrivit News.ro.

În 2016, la momentul primei candidaturi a lui Donald Trump, nepotul său nu s-a exprimat public, un lucru pe care acum pare să îl regrete, după cum a declarat el pentru CNN.

„O parte din familie a crezut că a fost doar o cascadorie publicitară şi că el nu credea că va câştiga sau chiar că nu dorea să câştige. Dar nu credeam că ar putea face prea mult rău odată ce ar fi fost ales”, a mărturisit Fred Trump III.

„Unchiul meu Donald este complet nebun”

În plină promovare a noii sale cărţi, „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” („Totul în familie: Familia Trump şi cum am ajuns aici”), care a fost publicată marţi, 30 iulie, în Statele Unite, Fred Trump III, în vârstă de 61 de ani, a declarat pentru postul de televiziune ABC News că uneori „tresare” când îl observă pe unchiul său, aflat în prezent în campanie electorală.

„Fiecare familie are un unchi nebun. Unchiul meu Donald este complet nebun şi şi-a lăsat amprenta asupra istoriei familiei”, a afirmat el.

În carte, fiul fratelui mai mare al fostului preşedinte îl acuză pe acesta din urmă că a făcut remarci rasiste şi că i-a sugerat „să-şi lase fiul cu handicap să moară”.

Aceste acuzaţii au fost imediat negate de echipa de campanie a lui Donald Trump.

„Oricine îl cunoaşte pe preşedintele Trump ştie că el nu ar folosi niciodată un astfel de limbaj, iar poveşti false ca acestea sunt complet dezminţite”, a declarat un purtător de cuvânt pentru The New York Times, calificând, de asemenea, relatarea lui Fred Trump III drept „complet inventată”.

Fred Trump III a mărturisit pentru The Washington Post că a votat pentru Hillary Clinton în 2016 şi pentru Joe Biden în 2020.

Mary L. Trump, nepoata lui Donald Trump şi sora lui Fred Trump III, publicase deja în 2020 o carte în care de asemenea denunţa comportamentul unchiului său, descriindu-l drept un mincinos patologic.

