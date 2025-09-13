Live TV

Nicolás Maduro cheamă populaţia Venezuelei în cazărmi pentru a învăţa să tragă cu arma

Data publicării:
nicolas maduro
Foto: Profimedia Images

Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează AFP, preluat de News.ro. 

Această decizie vine după ce Statele Unite au trimis nave de război în Caraibe în cadrul unei operaţiuni antidrog pe care Nicolás Maduro o consideră o „ameninţare”. 

„Sâmbătă (...) poporul, tovarăşii, miliţienii, rezerviştii şi tineretul (...) la cazărmi pentru a primi instruire şi a învăţa pe poligoanele de tragere să tragă pentru apărarea patriei (...)”, a declarat vineri seara preşedintele venezuelean în cadrul unei ceremonii televizate, chemând toţi voluntarii care s-au înrolat în ultimele zile să se prezinte la cazărmi. 

Relaţiile dintre Washington şi Caracas s-au deteriorat de la venirea la putere a lui Hugo Chávez, un preşedinte marxist, în 1999. Moartea sa nu a permis o îmbunătăţire durabilă a relaţiilor, iar succesorul Nicolás Maduro deţine în continuare frâiele puterii, în ciuda numeroaselor suspiciuni de fraude electorale masive. 

Donald Trump, în timpul primului său mandat, a instituit un embargo asupra petrolului, una dintre principalele bogăţii ale ţării, provocând daune importante economiei. 

Preşedintele venezuelean a fost chiar acuzat în 2020 de „narcoterorism” şi a fost oferită o recompensă de cincisprezece milioane de dolari în schimbul informaţiilor „care să permită arestarea şi/sau condamnarea sa”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea...
ionut mosteanu la o sedinta
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când...
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să...
Ultimele știri
Un profesor de muzică din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Detalii din anchetă
O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
charlie kirk vorbeste si gesticuleaza pe scena
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili. „Este rațional”
Santa Claus in Venezuela
Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor
FP-7 and FP-9 ballistic missiles
Noile rachete balistice dezvoltate de Ucraina: FP-7 cu o rază de 200 km, iar FP-9 poate lovi la peste 800 km
donald trump
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
guided-missile destroyer USS Sampson sails near the Colombian coast
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce se întâmplă dacă circuli cu o copie xerox după permisul de conducere, dar cu carnetul de șoferi expirat
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui...
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Motivul pentru care o femeie vrea să scape de câinele soțului ei: „E nedrept atât pentru tine, cât și pentru...
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea