Şeful Pentagonului Pete Hegseth a anunţat, miercuri, un acord militar cu Venezuela, în cursul unei vizite surpriză la Caracas, a relatat televiziunea de stat venezueleană.

„Sperăm să îl putem pune în practică, aprofundând cooperarea şi parteneriatul în materie de apărare într-un mod care să valorifice expertiza forţelor armate americane şi a Departamentului de Război”, a spus Hegseth, conform declaraţiilor difuzate de postul de televiziune, potrivit AFP preluată de Agerpres.

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Şeful Pentagonului este cel mai înalt oficial american care ajunge în vizită în Venezuela de când forţele americane l-au capturat pe preşedintele chavist Nicolás Maduro în ianuarie. Maduro este în prezent judecat în Statele Unite împreună cu soţia sa.

Televiziunea venezueleană a difuzat imagini cu Pete Hegseth alături de preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, şi de alţi responsabili americani de rang înalt în vizită la palatul prezidenţial Miraflores din Caracas.

Imaginile l-au arătat, de asemenea, pe Pete Hegseth dând mâna cu ministrul venezuelean al apărării, Gustavo González López.

Hegseth urmează să ajungă în Columbia în cursul zilei de miercuri, potrivit guvernului preşedintelui Abelardo de la Espriella.

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Pete Hegseth întreprinde această călătorie în America de Sud după ce a scăpat de o moţiune de cenzură în Congresul american, depusă din cauza războiului din Iran şi a atacurilor care, potrivit armatei americane, au vizat traficanţi de droguri din Caraibe şi Pacific, atacuri soldate peste 200 de morţi.

Editor : A.P.