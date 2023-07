"Nimeni de la securitate nu ne-a oprit". Ce povestesc rușii care erau pe podul Kerci în momentul exploziilor

Rușii care erau pe podul Kerci luni noapte, în momentul exploziilor, au povestit ce s-a întâmplat. Spun că au avut noroc și că au continuat să meargă deoarece nu i-a oprit nimeni de la serviciile de securitate sau de control de la pod. Pe de altă parte, locuitorii din Crimeea au spus că înainte îi speriau lucrurile acestea, dar că acum s-au obișnuit.

Un cuplu a murit ieri, în timpul exploziilor de pe podul lui Putin. Fata lor, de 14 ai, a fost rănită. Moscova a dat vina pe ucraineni și a deschis dosar penal sub acuzațiile de terorism.

Mai mulți turiști ruși erau pe pod sau în apropiere în momentul exploziei, precum și locuitori din Crimeea au povestit ce s-a întâmplat, ce au văzut sau au auzit, iar relatările lor sunt prezentate pe site-ul independent de investigație Meduza.

Ksenia, o turistă de 32 de ani din Nijni Novogorod, a povestit că era în vacanță în Yalta, la aproximativ 280 de kilometri de Podul Crimeei: "Unii oameni au auzit „bubuituri” noaptea. M-am trezit din cauza zgomotului, pentru că dorm cu copilul și am un somn ușor. Sâmbătă, 22 iulie, ne întoarcem acasă cu mașina. Căutăm rute alternative, deoarece nu putem merge pe pod. Călătorim cu un copil mic cu nevoi speciale și ne facem griji pentru el. Am venit inițial în Crimeea din cauza lui și a bunica lui, pentru că ni s-a dat un voucher pentru o călătorie de recuperare.

Suntem îngrijorați pentru că ne oprim de multe ori pentru ca copilul nostru să se plimbe și să-și ia ceva de mâncare, iar acum va fi înfricoșător, pentru că nu te poți opri prea mult. Faptul că oameni au murit și o fetiță a rămas orfană... este oribil. Cum va trăi fără părinții ei?"

Anatoli, învârstă de 37 de ani, locuiește în Kerci, și spune că dormea și nu a auzit nimic: "Spre deosebire de data trecută, nu am auzit nimic, ceea ce a fost o surpriză. Explozia din 8 octombrie 2022 i-a trezit pe toată lumea – era la doar opt kilometri de casa mea. M-am născut în Kerci și am locuit aici toată viața. Nu vreau să plec și nici nu văd de ce aș pleca."

La rândul lui, Olga spune că a auzit două explozii, dar că nu a văzut nimic, doar că luminile s-au stins pe o parte a podului: "Asta a fost tot. Nu mi se pare nimic special – este un război în desfășurare. Nu se sperie nimeni."

La rândul ei, Irina, turistă venită din Sankt Petersburg, a declarat că în momentul în care a avut loc prima explozie, tocmai trecuse prin inspecția de la Krasnodar și voia să meargă spre Crimeea: "Ni s-a spus că apărarea antiaeriană a fost activată și că luminile de pe pod au fost stinse, zgomotul exploziilor se auzea puternic.

Am început să trecem peste pod și nimeni de la serviciile de securitate nu ne-a oprit. Mașinile care veneau din sens opus aprindeau farurile și șoferii ne spuneau să ne întoarcem imediat. Nimeni nu știa ce se întâmplă, dar oamenii care veneau din Crimeea au spus că podul a fost avariat. Ne-am întors la punctul de control și atunci a fost cea de-a doua explozie. S-a auzit mai puternic decât prima. Oamenii s-au panicat și s-au întors spre Krasnodar.

Cred că am rămas în viață datorită îngerilor noștri păzitori. Înainte să ajungem la pod, GPS-ul nostru s-a oprit și am ajuns pe o rută greșită. A durat ceva timp, dar a fost suficient cât să scăpăm cu viață. La urma urmei, oamenii care au murit trecuseră prin verificări chiar înaintea noastră."

Tatiana, de 48 de ani, din Yalta, spune că de la evenimentele din 2022 — exploziile de la Novofedorivka și Dzhankoy și ultima explozie de la Podul Crimeei din 8 octombrie, acete evenimente nu i-au mai îngrijorat: "Aceste lucruri obișnuiau să ne șocheze. Ne-am speriat cu toții și ne-am gândit ce să facem în continuare. Acum ne-am liniştit.

Bineînțeles că noi, localnicii, suntem supărați, se distruge sezonul vacanțelor. Va trebui să trecem peste iarnă și, practic, toată lumea de aici își face banii vara. Dar partea cea mai îngrozitoare este că oamenii au murit. Dar viața continuă.

Ne îngrijorează situația din Crimeea, desigur. E înfricoșător că sunt tranșee pe malul mării, și că mereu suntem anunțați care e cel mai apropiat adăpost. Dar, pe de altă parte, acele lucruri sunt acolo pentru securitatea noastră. Așa că am început să fim mai calmi, ne-am obișnuit.

Destul de mulți au plecat din Crimeea, dar cei care au rămas nu vor să plece. Nu vreau să plec. Am decis că, chiar dacă este foarte periculos, cel mult ne vom trimite copiii departe, dar noi vom rămâne în patria noastră. Ne vom ajuta unul pe altul."

Margareta, de 39 de ani, din Sevastopol, a povestit că a aflat de explozie de pe telegram: "Când am citit că o familie a murit și o fată a fost rănită, am plâns. Vor repara podul, dar viețile, din păcate, nu pot fi aduse înapoi. Este o tragedie. Îmi pare rău să spun că ne-am obișnuit cu asta, dar suntem pregătiți pentru orice și nu vrem să ne mutăm. Am însă speranța că lucrurile în Crimeea sunt mai calme decât în ​​celelalte regiuni ale Rusiei, pentru că într-adevăr avem o protecție serioasă aici. Am încredere. Astăzi mă uitam la oamenii care veneau de pe continent cu mașina, nu erau speriați. (...) După prima explozie pe pod, cea din 2022, au fost cozi lungi la benzinării, oamenii au intrat în panică. Dar de data asta e liniște."

Alisa, în vârstă de 27 de ani, din Simferopol, a declarat că este frustrant că acest lucru se întâmplă "din nou". Spune că lucrează în turism și că e îngrijorată că turiștii ar putea din nou să renunțe la călătorii, așa că oamenii din Crimeea trebuie să meargă pe continent ca să caute locuri de muncă: "Toți cei care și-ar putea trimite deja copiii undeva au făcut-o. Unii i-au trimis la Moscova, cei mai mulți i-au trimis în străinătate. M-am gândit să mă mut în altă parte a Rusiei, dar asta ar însemna să am o muncă de birou. Să renunț la slujba mea actuală pentru a o lua de zero într-un loc nou - asta sună îngrozitor. Și este greu să-ți părăsești familia. Primăvara trecută și în prima parte a verii, am locuit în Cehia. Dar nu am putut suporta, așa că m-am întors."

