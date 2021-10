Noi tensiuni post-Brexit. Marea Britanie vrea modificarea protocolului nord-irlandez

Guvernul Marii Britanii a avertizat, luni, Uniunea Europeană că va aplica măsuri de protecţie dacă Bruxelles nu acceptă modificarea protocolului Brexit aplicabil în Irlanda de Nord. Potrivit Reuters, oficialii UE amenință că vor riposta.

"În lipsa unei soluţii agreate, va trebui să acţionăm, utilizând mecanismul de protecţie prevăzut la Articolul 16, pentru a aborda efectele pe care Protocolul le are asupra Irlandei de Nord", a declarat David Frost, ministrul britanic pentru Brexit. În replică, Uniunea Europeană a avertizat guvernul de la Londra că activarea Articolului 16 ar fi "extrem de inutilă" şi ar atrage reacţii.

"Lucrăm intens pentru a identifica soluţii practice la unele dificultăţi pe care le experimentează locuitorii Irlandei de Nord", a afirmat Daniel Derrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Marea Britanie şi Uniunea Europeană au disensiuni asupra aplicării prevederilor Acordului Brexit. Guvernul de la Londra refuză să aplice controalele vamale la limita administrativă dintre Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii, deşi a asumat acest angajament în momentul stabilirii relaţiilor comerciale post-Brexit, mai scrie Reuters, citat de Mediafax.

"Da, am acceptat acel Protocol în toamna dificilă din 2019, în cursul negocierilor pe tema Brexit. Am ştiut că asumăm un risc, dar unul care merita. Şi am fost de la început îngrijoraţi că Protocolul nu va elimina presiunile dacă nu va fi gestionat în mod sensibil. Am avut dreptate. Aranjamentele au început să se destrame mult mai rapid decât ne temeam", a afirmat David Frost, subliniind că Guvernul de la Londra vrea acum "ceva mai bun" decât Protocolul nord-irlandez.

În contextul retragerii din Uniunea Europeană, Marea Britanie a fost nevoită să acorde un statut special provinciei britanice Irlanda de Nord în relaţia cu UE pentru a evita apariţia controalelor vamale la frontiera cu Irlanda, ceea ce ar fi afectat semnificativ Acordul de Pace din Vinerea Mare (1998), care a pus capăt conflictului militar nord-irlandez. Însă menţinerea reglementărilor UE în Irlanda de Nord generează probleme privind tranzitul mărfurilor spre şi dinspre restul Marii Britanii.

