Nouă ipoteză legată de evadarea soldatului nord-coreean: un accident auto misterios pe fondul consumului de alcool

O altă ipoteză legată de motivul evadării soldatului nord-coreean, în noiembrie 2017, în Coreea de Sud: fuga militarului de 24 de ani este posibil să nu fi fost un plan atent calculat, ci o decizie impulsivă, luată poate pe fondul consumului de alcool. Și nu doar atât, ci o evadare determinată de un posibil accident auto. Scenariul aparține agenției naționale sud-coreene de spionaj.

Captură cu momentul evadării soldatului nord-coreean.

Serviciul Național de Informații (SNI) de la Seul a prezentat joi, în fața Adunării Naționale, un raport despre Oh Chung-sung, protagonistul evadării dramatice din Coreea de Nord care a făcut înconjurul presei internaționale în luna noiembrie a anului trecut.

Potrivit SNI, tânărul se trage dintr-o familie de militari: tatăl său ar fi un fost colonel din Armata Populară a Coreei de Nord, transmite Newsweek.

La începutul acestei săptămâni, cotidianul conservator sud-coreean Dong A-ilbo relata că Oh Chung-sung ar fi recunoscut că motivul evadării sale are legătură cu o posibilă infracțiune comisă în Nord, poate chiar o crimă. SNI respinge însă acest detaliu.

Serviciul de spionaj a prezentat o altă variantă: tânărul militar ar fi hotărât să evadeze, sub un impuls momentului, după ce, în stare avansată de ebrietate, în timpul unei plimbări cu mașina, ar fi comis un accident, fiindu-i apoi frică de repercusiuni.

„Am întrebat dacă a fost implicat în orice fel de infracțiune, precum o crimă sau consumul de droguri. Am fost informați (de către autoritățile nord-coreene - n.r.) că Oh era șofer (în armată – n.r.) și că dezertarea este posibil să nu fi fost planificată”, a explicat un membru al comitetului de informații din cadrul Adunării Naționale sud-coreene, Yi Wan-young, citat de The Korea Times.

Ipoteza SNI: Oh Chung-sung se afla volanul jeep-ului militar - folosit în timpul dezertării - alături de un prieten, căruia îi făcea un tur al satului de armistițiu Panmunjom, în Zona Demilitarizată (DMZ). La un moment dat, șofând sub influența alcoolului, ar fi provocat un accident auto. Moment în care, panicat de ceea ce s-ar putea întâmpla când superiorii vor afla de incident, militarul a hotărât să fugă în Sud.

Semnul de întrebare, care poate fi speculat în sensul crimei, potrivit SNI: Ce s-a întâmplat cu prietenul acestuia?

Pe 13 noiembrie, Oh Chung-sung a pornit într-o cursă contracronometru spre Zona Comună de Securitate (JSA), singurul sector din Zona Demilitarizată intercoreeană unde cele două armate rivale stau față în față.

Imaginile dramatice au fost difuzate la sfârşitul lui noiembrie, arătându-l pe acest soldat nord-coreean grav rănit, trecând frontiera sub gloanţele soldaţilor din Nord, înainte de a fi salvat de armata sud-coreeană.



Aceste imagini filmate de mai multe camere de supraveghere arătau jeepul în care se afla dezertorul rulând cu viteză pe un drum pustiu ce duce din Coreea de Nord spre oraşul de frontieră Panmunjom, înainte de a se opri chiar lângă linia de demarcaţie. După aceasta se poate vedea cum soldatul coboară din maşină şi de lansează într-o cursă haotică spre Sud, urmărit de mai mulţi soldaţi nord-coreeni care trag asupra lui.



Unul dintre ei chiar traversează pentru scurt timp frontiera comună, după care se întoarce, un gest pe care Comandamentul Naţiunilor Unite în Coreea (UNC) l-a descris ca fiind o încălcare a acordului privind armistiţiul din 1953.



Coreea de Nord şi Coreea de Sud, care din punct de vedere tehnic se află încă în război, nu au un acord de extrădare.