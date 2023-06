O explozie în tunelul de sub baraj, cauza cea mai probabilă a prăbușirii hidrocentralei Kahovka. Cine controla tunelul (NYT)

Distrugerea barajului Kahovka de pe fluviul Nipru a fost cel mai probabil cauzată de o explozie care s-a produs în tunelul situat în baza de beton a construcției hidrotehnice, scrie New York Times, care a consultat mai mulți ingineri, coroborând totodată date provenite de la sateliți, dar și de la stațiile seismice din apropiere.

Baza de beton a hidrocentralei, care era situată sub nivelul apei și avea o înălțime de 20 de metri și o lățime de până la 40 de metri, suporta cea mai mare parte din sarcina barajului. La nouă zile după prăbușirea barajului, pe 15 iunie, utilizatorul „War Whistleblower” a postat un videoclip cu urmările dezastrului, potrivit New York Times: acolo unde barajul a fost distrus, baza de beton nu era vizibilă, în timp ce părțile barajului care au scăpat distrugerii aveau părțile superioare intacte.

În interiorul bazei din beton exista un tunel tehnic, accesibil din sala motoarelor, care era sub controlul rusesc. Tunelul este marcat pe planuri, pe care jurnaliștii de la New York Times le-au văzut, scrie publicația ucraineană Nexta. În plus, inginerul ucrainean Igor Streleț știe despre tunel - în trecut a petrecut câteva luni la Hidrocentrala Kahovka.

Singura explicație pentru distrugerea bazei de beton a barajului pe care Streleț o consideră plauzibilă este o explozie în tunel. Potrivit inginerului ucrainean, explozia a distrus o parte a bazei, iar apoi alte părți ale barajului situate în apropierea locului exploziei s-au prăbușit sub presiunea apei.

„Asta ar explica multe”

Doi ingineri americani și un expert în explozibili sunt de acord cu expertul ucrainean.

„Dacă obiectivul tău este să distrugi barajul, va fi nevoie de o explozie puternică. Un tunel este locul perfect pentru a amplasa o încărcătură explozivă”, afirmă Michael West, un inginer specializat în siguranța barajelor.

„Dacă au plasat explozibili în tunel, asta ar explica multe”, adaugă Gregory Beecher, membru al Academiei Naționale de Inginerie din SUA și profesor la Universitatea Maryland.

Inginerii invocă date de la stațiile seismice și sateliți ca dovezi suplimentare că prăbușirea hidrocentralei Kahovka a fost cauzată de o explozie. Pe 6 iunie, la 2:35 și 2:54, stațiile seismice din Ucraina și România au înregistrat explozia.

La rândul lor, senzorii sateliților de recunoaștere a SUA au detectat emisii termice înainte de prăbușirea barajului, ceea ce indică, de asemenea, o explozie, observă New York Times.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de distrugerea barajului de la Kahovka. Partea ucraineană a vorbit despre o explozie în sala motoarelor, în timp ce rușii au susținut că ar fi fost atacat cu rachete de către forțele armate ucrainene.

Analizatorii OSINT au scris că barajul ar fi putut să se prăbușească din cauza unor daune anterioare și a unei funcționări necorespunzătoare din partea rușilor.

Ca urmare a distrugerii barajului Kahovka, zeci de localități din aval au fost inundate. Pe malul stâng al râului, care este ocupat de Rusia, conform datelor oficiale, au fost înregistrate 25 de decese. Voluntarii care au participat la evacuare au declarat că ar putea exista sute de victime.

