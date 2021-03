O nouă teorie în cazul navei care blochează de cinci zile Canalul Suez. Nu ar fi eșuat din cauza vântului puternic

Nava care blochează Canalul Suez de cinci zile a fost mișcată puțin sâmbătă, dar nu se știe exact când va putea fi adusă pe linia de plutire.

Este nevoie de degajarea a cel puțin 20.000 de metri cubi de pământ și nisip, pentru a debloca cargoul uriaș, lung de 400 de metri și greu de peste 200.000 de tone.

Inițial, autoritățile egiptene au spus că este probabil ca nava să fi eșuat din cauza vântului puternic, dar acum susțin că este vorba despre o eroare umană de pilotaj.

Peste 200 de nave sunt blocate la cele două capete ale Canalului Suez, cea mai importantă cale maritimă de acest fel din lume. Blocajul costă comerțul mondial 400 de milioane de dolari pe zi.

Morgan McManus, căpitan în Marina SUA: Canalul este dificil din punct de vedere al timpului. Ai nevoie de 16 ore ca să-l parcurgi, este o zi lungă, cu evoluții de durată... am trecut prin el cu diverse tipuri de nave similare cu Ever Given. Când te confrunți cu un astfel de vânt puternic, trebuie să anticipezi și să corectezi cursul navei, pentru a compensa forța vântului. Deci devine dificil, te poți confrunta cu furtuni de nisip, pierzi din vizibilitate, trebuie să te bazezi pe radar.

Reporter: În opinia dumneavoastră ca profesionist, această situație a fost provocată de o eroare umană sau acest canal are nevoie de îmbunătățiri pentru navele tot mai mari care-l străbat?

Morgan McManus, căpitan în Marina SUA: În opinia mea, probabil este vorba de un element uman, pilotul sau cârmaciul au pierdut cumva controlul.

