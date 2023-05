O nouă zi de sărbătoare în Marea Britanie. Peste 67.000 de prânzuri comunitare, petreceri stradale și "Concertul încoronării"

Peste 67.000 de prânzuri comunitare şi petreceri stradale sunt planificate duminică, 7 mai, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii pentru a marca încoronarea regelui Charles al III-lea şi a reginei consoarte Camilla. Începând de la ora locală 15:00 porţile Castelului Windsor se vor deschide pentru deţinătorii de bilete de acces la "Concertul încoronării", care va începe la ora 19:00.

Începând de la ora locală 12:00, în Marea Britanie se dă startul "Marelui dejun al încoronării", organizat duminică, în cadrul celor trei zile de festivităţi ocazionate de încoronarea regelui Charles al III-lea şi a reginei consoarte Camilla, în conformitate cu preocuparea noului monarh faţă de consolidarea comunităţilor locale.

Mii de evenimente vor avea astfel loc în toată ţara, pe străzi, în grădini, parcuri şi spaţii comunitare, la care vecini şi grupuri de prieteni sunt invitaţi să împartă mâncare şi să se distreze împreună pentru a celebra prietenia şi încoronarea primului monarh nou al Marii Britanii din ultimii 70 de ani.

Evenimentul va fi condus de Eden Project, al cărui "Mare dejun" reuneşte în fiecare an milioane de persoane pentru a stimula spiritul comunitar, a reduce singurătatea şi a sprijini organizaţiile şi cauzele caritabile, conform site-ului Familiei Regale Britanice, www.royal.uk.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, a anunţat că va găzdui la rândul său un dejun la reşedinţa oficială din Downing Street.

Persoanele şi organizaţiile care au planificat evenimente cu ocazia "Marelui dejun al încoronării" au fost încurajate să le înscrie pe o hartă interactivă pusă la dispoziţie pe site-ul Eden Project.

"Marele dejun" s-a desfăşurat sub patronatul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii începând din 2013. La evenimentul de anul trecut, denumit "Marele dejun al jubilelui" - care a marcat jubileul de platină al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii - au participat 17 milioane de persoane şi peste 22 de milioane de lire s-au strâns pentru cauze caritabile, conform The Telegraph.

Palatul Buckingham a dezvăluit la începutul acestei luni că un quiche ("Coronation Quiche") de inspiraţie franceză, care conţine spanac, fasole boabe, brânză şi tarhon, a fost "ales personal" de rege şi regină pentru a marca încoronarea. Preparatul care a marcat încoronarea din 1953 a mamei lui Charles, regina Elisabeta a II-a, a fost "Coronation Chicken", pe bază de pui, curry şi maioneză.

20.000 de persoane sunt așteptate la "Concertul încoronării"

Începând de la ora locală 15:00 porţile Castelului Windsor se vor deschide pentru deţinătorii de bilete de acces la "Concertul încoronării". Acesta va începe de la ora 19:00.



Desfăşurat în incinta Castelului Windsor, concertul prilejuit de încoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc în faţa unei mulţimi alcătuite din circa 20.000 de persoane - invitaţi speciali şi mii de persoane selectate aleatoriu de pe întreg teritoriul ţării.

Lionel Richie şi Take That - cu trei dintre membrii iniţiali ai grupului, Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen - se numără printre vedetele care vor urca pe scenă în cadrul evenimentului. Line-up-ul eclectic îi va include, de asemenea, pe vedeta pop americană Katy Perry, cântăreţul italian de operă Andrea Bocelli, bas-baritonul galez Bryn Terfel, cantautoarea britanică Freya Ridings şi compozitorul şi interpretul britanic de muzică soul Alexis Ffrench.

Spectacolul va include un concert susţinut de Coronation Choir, format special pentru această ocazie din coruri comunitare şi cântăreţi amatori, inclusiv refugiaţi, lucrători ai Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia, membri ai comunităţii LGBTQ+, dar şi persoane cu deficienţe de auz. Coronation Choir va cânta alături de Virtual Choir, un cor virtual alcătuit din cântăreţi de pe teritoriul Commonwealth, în cadrul unui show special. Gazda evenimentului va fi actorul britanic Hugh Bonneville.

În timpului concertului, produs şi difuzat de BBC, mai multe locaţii emblematice vor fi iluminate prin proiecţii, lasere şi spectacole luminoase cu drone în cadrul evenimentului "Lighting Up The Nation"

Zi de sărbătoare legală

Luni, 8 mai, a fost declarată zi de sărbătoare legală, Palatul Buckingham invitând locuitorii să practice activităţi asociative în cadrul evenimentului intitulat "Ziua marelui ajutor" ("Big Help Out"), organizat de Together Coalition.

În semn de recunoaştere a preocupării noului monarh al Regatului Unit pentru consolidarea comunităţilor locale, publicul va fi încurajat să se ofere voluntar şi să se alăture proiectelor desfăşurate în regiunea lor în cadrul campaniei "Ziua marelui ajutor", menită să evidenţieze impactul pozitiv pe care voluntariatul îl are asupra comunităţilor din întreaga ţară, potrivit www.royal.uk.

Circa 1.500 de organizaţii caritabile din toată ţara s-au înscris pentru a lua parte la program şi au fost puse la dispoziţie publicului numeroase oportunităţi de voluntariat prin lansarea unei noi aplicaţii. Peste şase milioane de persoane sunt aşteptate să ia parte la aceste acţiuni de voluntariat, potrivit The Telegraph.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în vârstă de 74 de ani şi regina consoartă Camilla, în vârstă de 75 de ani, au fost încoronaţi sâmbătă, 6 mai, la Abaţia Westminster din Londra, în cadrul unei ceremonii oficiale urmărită de o lume întreagă. Regele Charles al III-lea, fost prinţ de Wales, a preluat tronul Marii Britanii şi Irlandei de Nord, devenind şeful de stat al Regatului Unit, precum şi al altor 14 ţări, inclusiv Canada, Australia şi Bahamas, la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, la 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

Editor : G.M.