„Omule, așa arată fața mea”. Cine este în viața reală Howard, sosia lui Kim Jong-un

Îl cheamă Howard, dar este cunoscut în ultimii ani ca fiind sosia din showbiz a dictatorului de la Phenian, Kim Jong-un.

Recent, Howard a produs vâlvă la Olimpiada de Iarnă din Pyeongchang, după ce a apărut lângă majoretele nord-coreene în timpul meciului de hochei feminin dintre Japonia și Coreea Unită, fiind imediat luat pe sus de paznici. Însă nu înainte de a trezi în rândul majoretelor un amestec de spaimă, indiferență și râs nervos.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y