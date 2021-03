Peste 20.000 de australieni au fost evacuați din calea celor mai puternice inundații care au lovit estul țării. Meteorologii spun că a plouat cum se întâmplă o dată la 200 de ani. Râurile s-au umflat atât de mult, încât sunt orașe scufundate complet, din care abia se mai vede câte un acoperiș ici-colo. In mod surprinzător, nu sunt victime, chiar dacă numărul de sinistrați e foarte mare.

Ploaia torențială a început să producă inundații încă de joia trecută, iar coasta de est a regiunii a intrat în criză de weekend-ul trecut, când un dig a fost depășit de apă, iar situația s-a înrăutățit exponențial din cauza umflării puternice a apelor curgătoare.

Nivelul apei a crescut cu câțiva metri acolo unde altădată era fie un pârâu, fie nu era apă deloc. Apa a înghițit case, poduri, străzi și porțiuni mari de teren agricol.

Turist sinistrat: „Și anul trecut au fost inundații, dar nu așa de grave. De aceea am închiriat de partea cealaltă a râului. Am încercat să ne întâlnim cu alți oameni într-o zonă mai înaltă și am rămas blocați din cauza alunecărilor de teren. Și uite așa suntem aici de două zile”.

Viiturile au făcut prăpăd pe mai mult de o mie de kilometri

Zonele afectate de potop sunt uriașe. Viiturile au făcut prăpăd pe mai mult de o mie de kilometri, acoperind o regiune care în termeni europeni ar suna așa - din Scoția până în Elveția sau sudul Franței.

Dacă prioritatea a fost salvarea oamenilor din aceste zone din New South Wales, Queensland și Victoria, n-au fost uitate nici animalele. Fie că vorbim de cele sălbatice aduse de viituri aproape de oameni, sau de animale domestice, cum este cazul unor păsări de curte.

În acest sens există echipe speciale care merg în zonele afectate și răspund la apelurile localnicilor, care îi roagă să le recupereze animalele de companie rătăcite în haosul evacuării.

Mii de sinistrați sunt găzduiți în adăposturi, iar dacă apele au început să se retragă, sunt lăsați să se întoarcă la casele lor pentru a încerca să recupereze ce mai e de recuperat sau să înceapă curățenia după trecerea puhoaielor.

