Orașul unde șoferii au petrecut în medie 101 de ore în trafic. Care este cel mai aglomerat loc din Europa

Londra ocupă primul loc când vine vorba de aglomerația rutieră din Europa, deoarece blocajele în trafic se înrăutățesc constant. Capitala, cu o medie de 101 de ore de stat în trafic pe an, este urmată de Paris, cu 97 de ore și Dublin pe locul trei, cu 81 de ore de întârzieri, relatează The Guardian.

Pe lângă traficul îngreunat, poziția Londrei ca cel mai aglomerat oraș din Europa a rămas neschimbată, aceasta situându-se pe primul loc în fața Parisului și a Dublinului.

Șoferii londonezi au petrecut în medie 101 ore în trafic în 2024, o creștere de 2% față de anul precedent, potrivit companiei de analiză a transporturilor Inrix.

A fost înregistrată o creștere constantă a congestiei în oraș în ultimii ani, de la 97 de ore în 2022, la 99 de ore în 2023.

Drumul A40 Westway din Londra a fost considerat cel mai aglomerat drum din Marea Britanie, iar intervalul 17:00-18:00 este cel mai problematic.

Inrix a estimat costul pentru Londra la aproximativ 3,85 miliarde de lire sterline, echivalentul a 942 de lire sterline pentru fiecare dintre cei 4 milioane de șoferi ai orașului.

Compania a declarat că a folosit diverse surse de date pentru a realiza analiza, inclusiv date de la telefoane și vehicule.

Bristol și Leeds au completat topul celor mai aglomerate trei orașe din Marea Britanie, dar au rămas cu mult în urma Londrei, cu 65 de ore de întârzieri și, respectiv, 60 de ore.

În Manchester, întârzierile au crescut cu 13% de la an la an. Deși șoferii din Manchester au pierdut cu o oră mai mult în blocaje decât cei din Leeds, orașul s-a clasat sub acesta, ținând cont de dimensiune.

Pe de altă parte, Birmingham a coborât de pe locul al doilea în topul celor mai aglomerate orașe din Marea Britanie pe locul șase, după ce traficul a devenit cu 10% mai fluid de la an la an.

„Deși Marea Britanie a înregistrat din nou o ușoară creștere a congestiei de la an la an, în general, nivelul de aglomerație s-a menținut stabil”, menționează Bob Pishue, analist de transport la Inrix și autorul raportului

„Deși Londra a avut doar o creștere modestă a timpului pierdut în trafic, capitala continuă să reprezinte jumătate din totalul întârzierilor din întreaga țară.”, adaugă acesta.

Inrix a declarat că Londra include cele mai problematice artere pentru întârzieri din trafic din Marea Britanie, din cauza „concentrației de populație, locuri de muncă și activitate economică”.

Un purtător de cuvânt al Transport for London (TfL), organizația responsabilă de administrarea rețelei de drumuri marcate cu linii roșii care susțin o treime din traficul capitalei, a spus:

„Susținem mobilitatea tuturor din Londra, iar investițiile noastre în mersul pe jos, ciclism și transportul public facilitează alegerea unor modalități sustenabile de călătorie, contribuind astfel la reducerea congestiei.

„Rețeaua noastră include unele dintre cele mai aglomerate drumuri din țară, iar noi continuăm să investim în programe de nivel mondial pentru a ne asigura că drumurile sunt utilizate cât mai eficient posibil.”

Problema congestionării a dus, în anii 1960, la conceperea proiectului „box”, o mega-autostradă planificată care ar fi dus la demolarea unor părți mari din Londra interioară pentru a crea șosele.

Proiectul a fost abandonat după protestele vehemente ale rezidenților, ale căror case ar fi fost demolate.

