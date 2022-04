O supraviețuitoare a masacrului din Bucha povestește într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24 ororile la care erau supuși ucrainenii câtă vreme armata rusă a avut controlul asupra orașului. Tânăra a văzut cum apropiați de-ai ei au fost uciși fără milă de soldații ruși, iar în drumul ei spre România a observat zeci de cadavre care zăceau pe străzile din oraș.

„A fost un coșmar, pentru că violau fete, femei. Simțeam că în orice zi ar putea intra peste noi în casă și să ne vor omorî pe toți”, a povestit Olia Ivașcenko.

La cei 22 de ani, Olya a trăit iadul pe pământ.

Înainte de război, casa de vacanță din Bucha era oaza de liniște a familiei, însă odată ce armata rusă a preluat controlul asupra orașului, viața lor s-a transformat într-un coșmar. Prin fața casei îi treceau tancurile rusești pline de soldați care distrugeau totul în cale.

„Am văzut civili uciși, am văzut cadavre carbonizate în mașini și omorau pe oricine încerca să plece. Știu câțiva oameni care au murit. Ne-au furat hainele, încălțămintea, tricouri, totul, și le trimiteau femeilor și familiilor lor din Rusia. Nu știu cine sunt, dar nu pot să-i numesc oameni”, spune Olia Ivașcenko.

Au supraviețuit în beci cu zăpadă topită

Familia a rămas fără provizii rapid. Olia povestește că au adunat zăpada, pe care ulterior au topit-o, ca să nu moară de sete. Timp de două săptămâni s-au ascuns în subsolul casei, până când și-au luat inima în dinți și s-au hotărât să plece.

„Am văzut o femeie în vârstă cu nepotul ei și multe bagaje care mergeau pe stradă. Am mers la ea și am întrebat-o: „Ce faci? Te vor omorî!”. Iar ea ne-a spus: „Există o șansă să trăiesc!”. Și ne-am gândit că poate chiar există o șansă reală. Ne-am luat hainele, actele și banii și am fugit” - continuă Olia.

Părinții și bunicii ei au fugit în vestul Ucrainei, acolo unde lucrurile sunt mai liniștite. Profund marcată de ceea ce a văzut, ea a plecat spre România. Acum este voluntar la un târg de haine destinat refugiaților ucraineni.

„Am pus la vânzare peste 1.000 de articole, am vândut deja câteva sute și sperăm să avem un bilanț bun. Toate fondurile vor merge pentru a ajuta copiii, pentru a amenaja un spațiu educațional dedicat lor, ca să le facilităm accesul la diferite tehnologii și la materiale educaționale”, a declarat Ioana Pîrlea - președintele organizației JCI Cluj.

„Mă simt de parcă trăiesc o altă viață aici, pentru că oamenii au vieți normale și nu se gândesc la război la fel ca ucrainenii. Pentru mine acum este puțin ciudat. Oamenii au vieți normale și ei (n.r. ucrainenii) nu pot trăi vieți normale”, mărturisește tânăra Olia Ivașcenko.

Olia va pleca în următoarele zile în Canada, acolo unde o așteaptă sora ei mai mare.

