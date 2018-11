Pașaport diplomatic. Cum s-a îndepărtat Ungaria de idealurile Uniunii Europene

Avem un raport MCV nefavorabil. Avem o rezoluţie a Parlamentului European în care se subliniază că în România, statul de drept nu o duce prea bine. Am vrut să aflăm de ce politica Ungariei, criticată chiar mai mult la nivel UE, devine un model de urmat pentru o parte dintre politicienii români. Ministrul lor de externe, Peter Szijjarto, vine sâmbătă, de la 22:30, la Pasaport Diplomatic.

Cristina Cileacu: „Nimeni nu are dreptul, cel puţin în familia noastră politică, să atace democraţia liberală şi fundamentele sale” A fost un discurs recent susţinut de Donald Tusk, şi chiar dacă nu a folosit numele Viktor Orban, dar premierul dvs este faimos pentru că promovează politicile iliberale. Cum este posibil să fii iliberal şi democrat, în acelaşi timp?

Peter Szijjarto: Trebuie să fii complet conştientă de ceea ce a spus premierul nostru când a folosit această expresie „democraţia iliberală". Vorbea despre fenomenul pe care noi nu-l vom accepta niciodată, un fenomen prin care liberalii din Europa portretizează de obicei un sistem ca nedemocratic, dacă ei nu câştigă. Este destul de tragic că dacă partidele politice principale şi cei pe care îi susţin ei nu câştigă într-o ţară, atunci aceea nu mai este considerată a fi o democraţie liberală. Când sau dacă, sau în cazul în care un partid pe care îl susţin partidele principale din Europa, câştigă, atunci ţara respectivă este portretizată ca o democraţie. Dar invers, dacă poporul decide altceva, atunci nu mai este portretizată ţara ca o democraţie. El a vrut să atragă atenţia asupra acestui fenomen complet inacceptabil.

Cristina Cileacu: Ce vreţi să spuneţi prin „când nu câştigă ei”? Care este exemplul, dacă de pildă statul de drept în ţara dvs nu este chiar stabil.

Peter Szijjarto: De când am câştigat primele alegeri în 2010, de când socialiştii şi liberalii au rămas fără putere în Ungaria, noi am fost ţinta atacurilor constante, cu aceleaşi percepii, că nu avem libertatea de exprimare, nu avem presă liberă, nu avem stat de drept, nu avem libertăţi pentru justiţie şi aşa mai departe. Dar noi am cerut exemple concrete şi nimeni nu a putut să ne dea niciun astfel de exemplu concret în aceste privinţe. Doar aceste percepţii, care mereu s-au dovedit a fi false.

Interviul integral pe care ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto l-a acordat pentru Digi24, poate fi urmărit astăzi, de la 22:30, la emisiunea Pasaport diplomatic.

Etichete:

,

,

,