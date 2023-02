Peste 21.000 de morți în Siria și Turcia. Erdogan vorbește despre „dezastrul secolului”, șeful ONU merge în Siria

În ciuda eforturilor supraomenești ale salvatorilor, bilanțul victimelor în Turcia și Siria continuă să crească dramatic. A ajuns la peste 21.000 de mii de morți. ONU avertizează că încă nu se poate estima amploarea dezastrului. Salvatorii continuă să caute prin moloz după supraviețuitori, dar speranțele sunt tot mai reduse la mai bine de patru zile de la primul cutremur. Mii de supraviețuitori nu au apă, alimente și stau afară, în ger. Președintele Turciei, Recep Erdogan, a vorbit despre tragedie ca fiind „dezastrul secolului”.

ACTUALIZARE 9.15 O femeie a fost scoasă în viață din dărâmături în sudul Turciei, la 90 de ore de la cutremurele devastatoare. Salvatorii au reușit să o scoară dintre ruinele unui bloc din provincia Hatay, una dintre cele mai afectate de calamitatea seismică.

Salvarea ei a ridicat moralul în rândul echipelor de căutare obosite. Dar speranța se stinge că vor mai găsi mulți alți oameni vii sub ruinele orașelor aplatizate.

Vremea înghețată le scade șansele de supraviețuire celor care nu au fost uciși de prăbușirea clădirilor.

"Oameni care mai au doar o bucățică de pâine vin să o dea echipelor de intervenție". Salvatorii români, despre dezastrul din Turcia

ACTUALIZARE 9.10 Salvatorii români care intervin în Turcia au ajutat vineri dimineață la scoaterea de sub dărâmături a unei femei. Ea a fost preluată de echipajele medicale. Ei spun că seismele au lăsat în urmă dezastru și că oamenii de acolo au pierdut tot ce aveau și acum mai speră doar să-și găsească rudele în viață sub mormanele de moloz.

Zilele acestea, salvatorii români au reușit să scoată de sub o clădire prăbușită doi părinți și pe bebelușul acestora. Au fost găsiți ținându-l în brațe pe cel mic, mort.

Pompier: "Nu am mai văzut așa ceva, poate doar în filme, o imagine apocaliptică. Mai bine de 90% dintre clădiri nu mai pot fi locuite."

Şeful OMS ''în drum'' spre Siria

ACTUALIZARE 9.00. Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunţat pe contul său de Twitter că este "în drum" spre Siria.

"Sunt în drum spre Siria, unde OMS sprijină asistenţa medicală esenţială în zonele afectate de recentul cutremur, bazându-ne pe munca noastră de lungă durată în ţară", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aproape în acelaşi moment, Naţiunile Unite a anunţat că secretarul general adjunct pentru afaceri umanitare şi coordonator al ajutorului de urgenţă, Martin Griffiths, va vizita în weekend zonele afectate din Turcia şi Siria. Griffiths va merge la Gaziantep, în sudul Turciei, şi la Alep, în nord-vestul Siriei. În timpul acestei vizite, el se va întâlni şi cu "autorităţile din capitala siriană, Damasc".

Aceste deplasări intervin în contextul în care un prim convoi de ajutoare pentru zonele rebele din nord-vestul Siriei după cutremurul mortal de luni a intrat joi prin punctul de trecere a frontierei Bab al-Hawa cu Turcia, potrivit ONU şi unui responsabil al acestui transport.

Convoiul, format din şase camioane transportând pături, saltele, corturi, echipamente de ajutor şi lămpi solare ar trebui să acopere nevoile a cel puţin 5.000 de persoane, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie.



Organizaţia Căştilor Albe, salvatori care operează în zonele rebele siriene, şi-a exprimat "dezamăgirea", considerând că acest ajutor este "de rutină", şi nu specific căutării supravieţuitorilor sub dărâmături.

Aproape întreg ajutorul umanitar destinat zonelor rebele este canalizat din Turcia prin punctul de trecere Bab al-Hawa. Turcia a indicat că lucrează la deschiderea a încă două puncte de trecere a frontierei.

ONU a făcut cunoscut marţi că traficul prin acest punct de frontieră este îngreunat din cauza drumurilor avariate, deşi platforma de transbordare a mărfurilor şi podul de trecere în sine sunt intacte.

"S-a uitat la mine și am început să plâng". Medic, despre drama unui copil de 7 ani găsit sub ruine cu părinții și frații morți alături

ACTUALIZARE 8.10 „Privirea din ochii acestui copil m-a atras. Nu știu de ce, dar de îndată ce s-a uitat la mine, am început să plâng”, povestește un medic din Siria. De luni, de când țara a fost lovită de cutremur, muncește fără odihnă. A fost marcat de multe drame care i-au trecut prin fața ochilor. Una dintre ele este cea a unui copil de șapte ani, găsit sub ruine alături de părinții și frații lui care muriseră.

Medicul Ahmed al-Masri și încă un doctor sunt cei la care au ajuns zeci de oameni răniți transportați la spitalul din Afrin, în nord-vestul Siriei. Printre ei, Mohammed, în vârstă de șapte ani. A fost adus după ce a fost salvat de sub dărâmăturile casei sale. Salvatorii l-au găsit lângă cadavrul tatălui lui, care murise zdrobit împreună cu mama și frații săi.

„După felul în care băiatul se uita la noi, am simțit că are încredere în noi, știa că acum este pe mâini sigure”, a povestit pentru BBC doctorul Masri. „Am simțit totodată că are multă forță, de parcă nu ar vrea să arate cât de mult îl dor rănile pe care le avea. Cum poate un copil de șapte ani să fie atât de puternic și de rezistent?”, a adăugat el.

SUA vor da Turciei și Siriei un ajutor de 85 de milioane de dolari și îi cer lui Bashar al-Assad să permită intrarea ajutoarelor

ACTUALIZARE 7.55 Statele Unite vor oferi Turciei și Siriei un ajutor în valoare de 85 de milioane de dolari, după cutremurul de luni, a anunţat joi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID).

USAID a subliniat într-un comunicat că finanţarea va fi plătită unor parteneri de pe teren "pentru a oferi asistenţă de urgenţă necesară la milioane de oameni", în special alimente şi îngrijire medicală.

Ajutorul ar urma, de asemenea, să vizeze aprovizionarea cu apă potabilă şi să prevină răspândirea bolilor, a informat agenţia. Anunţul vine după o discuţie telefonică în cursul zilei între şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, şi omologul său turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a analiza nevoile acestui aliat, membru al NATO.

Statele Unite au trimis deja echipe de salvare în Turcia şi au dat ciocane pneumatice, generatoare de energie, sisteme de purificare a apei şi elicoptere, potrivit unor responsabili, scrie Agerpres.

Fetiţa născută printre dărâmături în Siria a primit numele Aya, care înseamnă "miracol". Oameni din toată lumea vor să o adopte

ACTUALIZARE 7.40 Mii de oameni s-au oferit să o adopte pe fetița care s-a născut sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în Siria în urma cutremurului de luni. Când a fost salvată, Aya – numele pe care l-a primit fetița și care înseamnă "miracol" în arabă - era încă legat de mama ei prin cordonul ombilical.

Mama, tatăl ei și toți cei patru frați ai ei au murit după ce cutremurul a lovit orașul Jindayris. Aya este acum în spital. "A ajuns luni într-o stare atât de rea, avea umflături, vânătăi, îi era frig și abia respira", a spus Hani Marouf, medicul pediatru care se îngrijește de ea.

Acum, bebelușul este în stare stabilă.

Videoclipurile cu salvarea fetiței au ajuns virale pe rețelele sociale. Imaginile au arătat un bărbat sărind dintre resturile prăbușite ale unei clădiri și ținând în brațe un bebeluș acoperit de praf. Khalil al-Suwadi, o rudă îndepărtată, care se afla acolo când a fost scoasă fetița în siguranță, a adus-o la doctorul Marouf, în orașul sirian Afrin. Mii de oameni de pe rețelele sociale vor acum să o adopte. "Mi-ar plăcea să o adopt și să-i ofer o viață decentă", a spus o persoană.



