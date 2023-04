„Postările lor sunt echivalentul de Twitter al diareei”. Elon Musk a intrat în scandal cu The New York Times

Cotidianul american The New York Times și-a pierdut bifa albastră pe Twitter după ce a anunțat că nu are nicio intenție să plătească pentru noul serviciu anunțat de Elon Musk, relatează BBC. Totul a degenerat în scandal după ce miliardarul a început să insulte publicația ca răspuns – „Postările lor sunt echivalentul de Twitter al diareei”.

Twitter a început să elimine bifele de verificare albastre ale conturilor care le aveau deja, după ce a anunțat că ele vor deveni parte a unei scheme plătite începând cu 1 aprilie.

Nu doar NYT, ci și un număr de alte organizații și celebrități au anunțat că nu au de gând să plătească pentru bifă. Imediat după anunțul cotidianului, Musk a început să insulte pe pagina sa de Twitter.

„Marea tragedie a NYT este că propaganda lor nici măcar nu este interesantă. De asemenea, postările lor este echivalentul de Twitter al diareei. Este de necitit”, a scris miliardarul pe rețeaua lui socială.

Până acum, cotidianul nu a comentat afirmațiile lui Musk.

Conform noilor reguli ale Twitter, bifele albastre, care înainte arătau calitatea oficială, verificată, a conturilor, acum sunt doar un simbol al plății făcute către rețeaua socială.

Organizațiile precum cele de presă vor trebui să plătească o taxă lunară de 1.000 de dolari pentru a primi bifa de verificare aurie, în timp ce conturile individuale trebuie să plătească 8 dolari pe lună pentru o bifă albastră.

Elon Musk a impus această formă de taxare după ce a cumpărat rețeaua socială, anul trecut. Măsura, menită să crească veniturile Twitter, a produs deja unele efecte problematice – precum furtul de identitate prin conturi false cu bifă cumpărată.

NYT a anunțat că nu va cumpăra bifa pentru contul său oficial, dar nici pentru cele ale jurnaliștilor săi, cu excepția „cazurilor rare în care ea este esențială pentru munca lor”.

Editor : Adrian Dumitru