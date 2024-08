Povestea lui „Silver”, pilotul rus de drone care a trecut de partea Ucrainei, nu înainte de a arunca o grenadă în dormitorul ofițerilor

Un soldat rus, pilot de drone, care s-a săturat de abuzurile din armata rusă, a luat legătura cu ucrainenii și s-a oferit să le furnizeze informații, cerând în schimb să fie ajutat să fugă din armată. El a trecut de partea ucrainenilor în cele din urmă, nu înainte de a arunca o grenadă în dormitorul ofițerilor.

Dezvăluirea a fost făcută de spionajul militar ucrainean, GUR, care a prezentat marți povestea lui „Silver”, pilotul rus de drone care a trecut de partea Ucrainei.

În iarna acestui an, soldatul rus a luat legătura cu Legiunea „Libertatea Rusiei”, prin intermediul programului „Vreau să trăiesc” („I want to live”) - o platformă pe care armata ucraineană o pune la dispoziția rușilor care vor să treacă de partea Ucrainei.

Soldatul, al cărui nume de cod este „Silver”, s-a hotărât să coopereze cu Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia și a abuzurilor comise de comandantul său, inclusiv execuții extrajudiciare, bătăi și extorcări în cadrul unității în care lupta.

Potrivit GUR, soldatul rus le-a furnizat ucrainenilor informații prețioase privind localizarea, numărul și intențiile inamicului într-o anumită direcție a frontului.

Apoi, la momentul oportun, „Silver” a aruncat o grenadă în gaura de ventilație a subsolului unității „Storm Z” a rușilor, unde dormeau comandantul său și alți ofițeri ruși.

„În subsol se aflau aproximativ 15 persoane. În această cameră exista o țeavă chiar deasupra patului în care dormea comandantul. Aceasta ieșea în afară lângă intrare și am decis să arunc o grenadă sau două în această țeavă, astfel încât să explodeze lângă ei”, a declarat „Silver”.

Apoi soldatul a fugit pe un traseu prestabilit și a trecut pe teritoriul controlat de Ucraina.

Astăzi, din soldat rus, „Silver” a devenit recrut al Legiunii „Libertatea Rusiei”, pentru a lupta împotriva lui Putin, mai arată GUR.

Editor : B.P.