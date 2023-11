Putin a reactivat o rețea de spioni din Ucraina căreia i-a ordonat să provoace haos la Kiev

Moscova a reactivat o rețea de spioni în adormire din Ucraina în ultimele două luni, Putin încercând să destabilizeze și mai mult societatea ucraineană după ce linia frontului a înghețat, potrivit dezvăluirilor făcute de consilierul pentru securitate națională al Ucrainei într-un interviu pentru The Times.

Oleksii Danilov a spus că agenții ruși în adormire (numiți și „cârtițe”) care s-au infiltrat în instituțiile publice, inclusiv în SBU, serviciul de securitate internă din Ucraina, au primit acum ordin să saboteze unitatea țării.

„Ei realizează că nu pot câștiga militar [războiul], așa că încercările de destabilizare internă au devenit o prioritate”, a spus Danilov.

Potrivit lui Danilov, agenții ruși ar vrea să exploateze „așa-zisa tensiune” dintre președintele Volodimir Zelenski și comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, prin răspândirea de „povești false” cu scopul de a provoca un conflict între liderii politici și militari ai Ucrainei.

Mai mult, agenții ruși încearcă să stârnească sentimente împotriva guvernului de la Kiev în rândul populației și să organizeze proteste anti-război.

Întrebat unde se află acești agenți în adormire recent reactivați, Danilov ar fi răspuns: „Am făcut o mare greșeală în 1991 când nu am închis KGB-ul, ci doar l-am redenumit în SBU, iar metastaze ale KGB-ului au rămas.”

Într-un comentariu pentru publicația Ukrainska Pravda citat de The New Voice of Ukraine, Danilov a spus că The Times l-a înțeles greșit și că SBU „lucrează în mod activ la prinderea spionilor”.

În primăvara acestui an, șeful SBU, Vasil Maliuk, a spus că serviciile ucrainene au identificat peste 300 de agenți inamici în ultimul an. „Contra-spionajul este o treabă constantă, precum căutatul acului în carul cu fân.”

