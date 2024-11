Putin micșorează compensațiile pentru cei răniți în luptă. Institutul pentru Studiul Războiului: „Sistemul devine nesustenabil”

Analiștii de la Institute for the Study of War (ISW) au indicat că economia Rusiei se va confrunta cu provocări semnificative din cauza războiului din Ucraina și a sancțiunilor occidentale.

Politicile economice ale Kremlinului sugerează că Rusia anticipează aceste probleme și că Vladimir Putin este din ce în ce mai preocupat de stabilitatea economică pe termen lung a națiunii.

Recent, Kremlinul a pus în aplicare măsuri de reducere a cheltuielilor guvernamentale pentru tratamentul medical al soldaților ruși răniți, de reducere a inflației și de soluționare a problemelor demografice persistente, cum ar fi rata scăzută a natalității și deficitul de forță de muncă.

Aceste politici arată că economia rusă este mai puțin rezistentă la sancțiunile occidentale, la restricțiile monetare și la povara financiară a războiului decât susțin autoritățile ruse.

„Aceste politici demonstrează, de asemenea, că Rusia nu va fi în măsură să susțină efortul de război prelungit pentru anii și deceniile următoare, protejând în același timp societatea rusă de provocările economice. Sprijinul occidental și internațional consecvent pentru rezistența Ucrainei pe câmpul de luptă va exacerba și mai mult problemele economice ale Rusiei.”, scrie ISW

Micșorarea compensațiilor

Putin a modificat compensația promisă soldaților ruși răniți în Ucraina, semnalând încercarea Kremlinului de a reduce costurile tot mai mari pe termen scurt și lung ale războiului și de a stabiliza economia rusă.

La 13 noiembrie, Putin a semnat un decret care limitează plata unică de 3 milioane RUB (aproximativ 30.148 USD) doar la militarii care au fost grav răniți în luptă. Decretul propune o plată redusă de 1 milion RUB (aproximativ 10.000 USD) pentru militarii ușor răniți și 100.000 RUB (aproximativ 1.000 USD) pentru cei care au suferit răni minore pe câmpul de luptă.

Decretul a declanșat o reacție puternică din partea comunității ultranaționaliste de bloggeri militari din Rusia. Ca răspuns, la 14 noiembrie, Putin a încercat să liniștească această comunitate majorând plățile unice la patru milioane de ruble [aproximativ 40.200 USD], deși această majorare se aplică în continuare numai militarilor ruși care au fost grav răniți pe câmpul de luptă, și ale căror răni duc la invaliditate.

„Stimulentele financiare au devenit pilonul-cheie al campaniei de recrutare a armatei ruse și al eforturilor de păstrare a personalului în ultimii aproape trei ani, iar inversarea acestor stimulente indică faptul că sistemul devine nesustenabil din punct de vedere economic pentru Kremlin.”

Având în vedere această politică monetară, este puțin probabil ca industria rusă de apărare să atingă nivelurile de producție necesare pentru a înlocui armele pierdute în timpul războiului.

Sondaj – rușii sunt indiferenți față de război

Un sondaj recent afiliat statului rus sugerează că majoritatea rezidenților ruși se simt în mare măsură neafectați de războiul din Ucraina, susținând rapoartele privind preocupările tot mai mari ale oficialilor și elitelor rusești că mulți cetățeni rămân indiferenți față de război.

La 14 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că președintele rus Vladimir Putin se ocupă personal de problemele referitoare la Ucraina și că nu are nevoie de trimiși speciali, probabil ca răspuns la informațiile potrivit cărora președintele ales al SUA, Donald Trump, va numi „în curând” un „emisar ucrainean pentru pace care să conducă negocierile privind încheierea războiului”.

Editor : S.S.