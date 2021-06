Războiul trilioanelor: Planul masiv de investiţii prin care ţările G7 încearcă să contracareze expansiunea economică a Chinei

Liderii naţiunilor puternic industrializate din Grupul G7 au adoptat, la propunerea Statelor Unite, un plan masiv de investiţii destinat ţărilor aflate în dezvoltare, o iniţiativă care are rolul reducerii influenţei Chinei. Planul, adoptat cu ocazia summitului G7 desfăşurat în Marea Britanie, va oferi naţiunilor în curs de dezvoltare fonduri pentru infrastructură şi are scopul de a contracara iniţiativa similară Belt and Road a Chinei, în valoare de peste 3 trilioane de dolari, informează Reuters.

Se estimează că ţările aflate în curs de dezvoltare au nevoie de 40 trilioane de dolari pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale. Iniţiativa G7 este intitulată B3W (de la „Build Back Better World” - „Să construim la loc o lume mai bună”) şi vine ca o reacţie la creşterea tot mai ridicată a influenţei economice şi militare a Chinei din ultimii 40 de ani.

„Asta nu înseamnă că ne luăm de China”, a declarat pentru Reuters un oficial al administraţiei Biden. „Dar până acum nu am oferit o alternativă pozitivă care să reflecte valorile, standardele noastre şi felul nostru de a face afaceri”.

Grupul G7 include principalele şapte economii ale lumii (SUA, Canada, UK, Franţa, Germania, Italia şi Japonia). Iniţiativa B3W îşi propune ca până în 2035 să atragă capital privat care să investească în proiecte de mediu, sănătate, tehnologie digitală şi care promovează egalitatea de gen.

„Statele Unite mobilizează democraţiile lumii pentru a oferi rezultate cetăţenilor, pentru a face faţă celor mai mari provocări globale şi pentru a demonstra valorile noastre comune. Astăzi, preşedintele Joseph Biden s-a întâlnit cu liderii G7 pentru a discuta despre competiţia de tip strategic cu Administraţia Chinei şi pentru a aplica acţiuni concrete în scopul îndeplinirii necesităţilor uriaşe pentru infrastructură în ţări cu venituri mici şi medii”, a anunţat preşedinţia SUA, într-un comunicat postat pe site-ul propriu, informează Mediafax.

Astfel, conform Casei Albe, B3W reprezintă „un parteneriat bazat pe valori, cu standarde înalte şi transparent condus de marile democraţii pentru a contribui la reducerea nevoilor de peste 40.000 de miliarde de dolari în materie de infrastructură în lumea în curs de dezvoltare, în contextul în care necesităţile au fost amplificate de pandemia COVID-19”.

B3W va fi global ca scop şi se va adresa ţărilor în curs de dezvoltare din Amerca Latină şi Caraibe, Africa şi zona Indo-Pacifică.

Cum încearcă SUA şi G7 să contracareze influenţa economică a Chinei în ţările în curs de dezvoltare

China a iniţiat un plan similar - „Belt and Road” („O centură, un drum”) în 2013. Peste 100 de ţări au semnat acorduri economice cu China în cadrul acestui proiect care presupune, de asemenea, investiţii în infrastructură, precum construcţia de căi ferate, porturi sau autostrăzi. Proiectul chinez funcţionează prin credite acordate de Beijing şi implică firme chineze de stat.

Anul trecut, peste 2.600 de proiecte parte a planului Belt and Road, în valoare de 3,7 trilioane de dolari, erau în derulare. 20% dintre acestea au fost serios afectate de pandemie COVID, conform Reuters.

Transformarea Chinei într-o putere globală economică şi militară este considerată drept cel mai important eveniment geopolitic din ultimii ani, similar cu prăbuşirea URSS-ului în 1991, care a dus la încheierea Războiului Rece. În 1979, China avea o economie mai mică decât cea a Italiei. În 2021, China a ajuns a doua economie a lumii.

Liderii G7 încearcă să ofere însă o alternativă economică la „lipsa de transparenţă, politicile precare de mediu, condiţiile improprii de muncă şi abordării coercitive” specifice modelului chinezesc.

Casa Albă a sancționat 11 companii chineze, inclusiv furnizori ai Apple, Google, HP și Microsoft, pentru abuzuri ale drepturilor omului asupra unor etnici musulmani uiguri din China. Comunitatea uigură din regiunea Xinjiang, din China, este vizată de o politică agresivă de control al populației și sterilizare forțată în cadrul „unei strategii mai vaste de dominaţie etno-rasială” a guvernului de la Beijing, conform unui studiu. De asemenea, Parlamentul European a blocat procedurile de ratificare a Acordului de investiţii dintre Uniunea Europeană şi China.

Editor : Mihnea Lazăr