Reacția lui Trump după ce a fost pus sub acuzare în cazul Stormy Daniels. Cere bani de la susținătorii săi pentru apărarea în instanță

Donald Trump a fost inculpat și intră în istorie drept primul fost președinte al Statelor Unite pus oficial sub acuzare. Decizia a fost luată de un juriu la o instanță din New York. Este acuzat că, în pragul alegerilor din 2016, a cumpărat tăcerea unei actrițe din filme pentru adulți, Stormy Daniels, pentru a ascunde că a avut o aventură cu ea. Fostul președinte a fost chemat să se prezinte marți în instanță pentru a-i fi citit rechizitoriul, spun avocații săi. Trump neagă însă acuzațiile și are în plan să ajungă din nou la Casa Albă. El și susținătorii săi spun că este persecutat și că dosarul este un act demn de lumea a treia.

Michael Cohen, fost avocat al lui Trump: Asta nu e răzbunare. Trebuie să fie tras la răspundere pentru treburile sale murdare.

Donald Trump a fost inculpat de un mare juriu la New York, după o anchetă privind banii plătiți pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, cu care ar fi avut o aventură.

Plata -130.000 de dolari - s-ar fi făcut chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2016, pe care le-a câștigat.

Acuzațiile decurg dintr-o investigație condusă de procurorul democrat al districtului Manhattan. Omul cheie în dosar este fostul său avocat.

La aflarea veștii, câțiva susținători s-au adunat în fața proprietății lui Trump din Palm Beach, fluturând steaguri pe care scria „Trump 2024”, în claxoanele celor care treceau cu mașina și își arătau astfel sprijinul.

Prima reacție publică a lui Trump a fost pe rețeaua sa de socializare Truth Social. I-a numit pe cei care l-au pus sub acuzare „huligani și monștri ai stângii radicale”.

Fostul președinte susține că este complet nevinovat și că este victima unei persecuții politice, fără a oferi însă vreo dovadă.

„Acesta este un atac la adresa țării noastre cum nu s-a mai văzut vreodată. Statele Unite sunt acum o țară de lumea a treia, o națiune într-un grav declin”, a scris Donald Trump.

Anterior, acesta a spus că își va continua campania electorală pentru un nou mandat la Casa Albă chiar dacă va fi inculpat. Acum face apel la susținătorii săi să doneze bani pentru apărarea lui în instanță.

Urmărirea penală a unui fost președinte este fără precedent în istoria Statelor Unite.

Neama Rahmani, expert juridic, fost procuror: Asistăm la istoria Americii. Niciodată un fost președinte nu a mai fost inculpat penal.

Lui Trump i se va oferi posibilitatea de a se prezenta în instanță. Nu va fi arestat. Va fi înregistrat, ceea ce înseamnă că i se vor lua amprentele, i se vor face fotografiile judiciare față-profil.

Dar cu siguranță nu i se vor pune cătușe. Nu va fi trimis într-o celulă cu alți oameni. Serviciul Secret îl va escorta la New York.

-În sfârșit, asta arată că democrația este acolo unde ar trebui să fie. Bravo, America! Cred că merită cu siguranță ceea ce i se întâmplă.

*

- Inculparea lui este ceva total greșit. Asta e tot ce am de spus.

- De ce crezi asta?

- Este o vânătoare de vrăjitoare politică.

*

- Pentru mine este în general o veste bună, dar nu sunt convinsă că va rezulta ceva din asta. Oricât de mult îl disprețuiesc pe „The Donald”, cred că avem probleme politice mai presante și mai mari decât el.

Dosarul Stormy Daniels, care este doar una dintre numeroasele provocări legale cu care se confruntă Trump, ar putea remodela cursa prezidențială din 2024.

El conducea în rândul potențialilor candidați ai partidului său, având sprijinul a 43% dintre republicani, potrivit unui sondaj din februarie.

Dar un altul, mai recent, arată și că tot cam atâția dintre votanții partidului cred că el ar trebui să renunțe la cursă dacă este inculpat.

Editor : M.B.