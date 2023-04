Coreea de Sud are a 6-a cea mai puternică armată din lume, iar guvernul de la Seul a decis recent să investească şi mai mult în apărare. De ce se fac aceste pregătiri? Statul peninsular observă ce se întâmplă în complicata sa vecinătate şi în restul lumii, iar concluzia este că ordinea globală este tot mai afectată. Coreea de Sud alege să folosească diplomaţia drept principala armă, însă, în egală măsură, îşi securizează poziţia, pentru că valorile importante se apără cu orice preţ.

Rim Kap-Soo este ambasadorul Coreei de Sud la București şi discutăm împreună despre cât de multe puncte comune are de fapt ţara sa cu România.

Vigilenţă în faţa unei noi ordini mondiale

Cristina Cileacu: Pacea este un lucru foarte fragil. Anul trecut am văzut că și zone foarte stabile precum Europa pot fi afectate. Ceea ce face Rusia în Ucraina influențează relațiile internaționale. Cum se simte acest lucru în Coreea de Sud?



Rim Kap-Soo: În primul rând, pot spune că invazia atroce, neprovocată, împotriva Ucrainei, a provocat un șoc global. Cred că, așa cum susțin mulți oameni, acum intrăm într-un moment transformator. Și cred că suntem la inaugurarea unui al treilea moment transformator de la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial și după Războiul Rece. Lumea de mâine va fi destul de diferită de lumea în care am trăit până acum. Chiar dacă distanța dintre Ucraina și Coreea este de aproximativ 7000 de kilometri, efectele ulterioare, impactul războiului se vor resimți foarte departe în lume, și în Coreea. Tot ceea ce știam până acum, ordinea globală, valorile și ideile fundamentale, totul este întors cu susul în jos. Trebuie să depunem eforturi ca să facem față acestui tip de geopolitică de criză. Este absolut important în acest moment ca țările partenere să împărtășească aceleaşi valori ca să treacă prin aceste momente dificile.



O armată puternică devine şi mai puternică

Cristina Cileacu: Ar putea acest "trecut prin vremuri dificile" fi şi faptul că guvernul dvs. a decis să crească aproape la 6,8% anual, bugetul pentru apărare? Coreea de Sud este deja în top 10 în clasamente internaționale militare, aveţi cu adevărat o armată puternică și o prezență puternică în zona Indo-Pacific. De ce aceste pregătiri?



Rim Kap-Soo: Pot spune că trebuie să ne ferim de orice scenariu posibil, pentru că, nu doar pentru că ne confruntăm cu o Coree de Nord ostilă, ci depunem, de asemenea, eforturi intense pentru a contribui la avansarea valorilor universale ale libertăţii şi prosperităţii. Nu numai menţinerea posturii actuale de apărare, dar, de asemenea, facem şi eforturi diplomatice puternice, ca să mergem mai departe şi să promovăm securitatea globală, stabilitatea şi prosperitatea comună.



Politică atentă faţă de Coreea de Nord

Cristina Cileacu: Coreea de Sud are o strategie specială în privinţa Coreei de Nord, ați menționat deja că această țară este o amenințare pentru țara dvs. Dar, de asemenea, Coreea de Sud își intensifică colaborarea militară cu Japonia și Statele Unite, în special. Care sunt cele mai grave scenarii pentru regiunea dvs.?



Rim Kap-Soo: Coreea de Nord este blocată într-o alegere tipică între a-şi hrăni populaţia sau a continua, după cum am văzut, dezvoltarea de arme de distrugere în masă, programe nucleare și rachete. Până acum se pare că au ales armele şi nu propriul popor. Doar în ultimul an, au tras mai mult de 80 de rachete balistice și ne este frică să nu continue cu un al șaptelea test nuclear. Deci trebuie să ne pregătim pentru orice circumstanțe. Politica noastră cu privire la modul de abordare a Coreei de Nord poate fi rezumată ca trei părți: descurajare, decizie și diplomație, trei D. În primul rând, pentru descurajare am menținut postura de apărare foarte puternică și robustă, în strânsă legătură cu aliatul nostru SUA. Suntem pregătiți să facem orice pentru a împiedica Coreea de Nord să facă alte acțiuni provocatoare. În al doilea rând, decizia noastră în fața comunităţii Internaționale, inclusiv în țara mea, ar trebui să trimitem Coreei de Nord, printr-o voce foarte clară și unificată, mesajul că nu poate obține nimic prin acțiunile provocatoare, ar trebui să revină la masa negocierilor. Și, de asemenea, trebuie să implementăm pe deplin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, care impun sancțiuni severe împotriva Coreei de Nord. În al treilea rând, diplomația. Încă suntem foarte dedicați să rezolvăm problema nord-coreeană într-un mod pașnic și diplomatic, pentru că eforturile noastre diplomatice sunt ancorate într-o inițiativă îndrăzneață. Scopul inițiativei este să facem mediul strategic potrivit pentru Coreea de Nord, astfel încât să nu aibă altă alegere decât să își oprească provocările și să revină la masa negocierilor.

Coreea de Sud, stăpână pe propriul destin



Cristina Cileacu: Ați spus că politica Coreei de Sud înseamnă să vă transformați țara într-un stat esențial. Țara dvs. este un partener foarte bun al NATO în regiunea Indo-Pacific, dar Coreea de Sud are o relație şi cu China. Faptul că lucrați într-adevăr, foarte bine cu NATO afectează relația dvs. cu China?



Rim Kap-Soo: Suntem unul dintre cei patru parteneri globali din zona Indo-Pacificului, împreună cu Japonia, Australia şi Noua Zeelanda. Ne-am consolidat parteneriatul puternic cu NATO. Când vine vorba de China, mulți vorbesc despre rivalitatea dintre marile puteri. Unii vorbesc chiar despre Capcana lui Tucidide (n.r. o putere emergentă ameninţă puterea conducătoare). China este țara vecină pentru noi și trăim alături de China de 4000 de ani. Cred că sunt din ce în ce mai multe oportunități de cooperare cu China, pentru că ne confruntăm cu o mulțime de noi amenințări globale, cum ar fi schimbările climatice. Această provocare globală ar trebui să fie întâmpinată printr-o acțiune globală. Nicio singură țară nu poate face față provocărilor globale. Deci, în acest sens, trebuie să ne implicăm constructiv cu China. Trebuie să continuăm să discutăm cu China pentru susţinerea valorilor universale, pentru a menține ordinea internațională a relațiilor bazate pe reguli, mai degrabă decât să ne confruntăm direct cu ei. China este partenerul nostru comercial numărul unu. Încearcă, de asemenea, să joace un rol foarte important în descurajarea Coreei de Nord să facă ceva greșit, acțiunile provocatoare și să îndemne Coreea de Nord să revină la masa negocierilor. Prin urmare, din aceste motive, trebuie să angajăm China într-un mod mai constructiv, în baza respectului şi beneficiilor reciproce.





Cât atârnă influenţa Chinei în Coreea de Nord



Cristina Cileacu: Dar reuşeşte cu adevărat China să controleze Coreea de Nord, având în vedere ceea ce fac în ultima vreme?

Rim Kap-Soo: Regret că nu am văzut acţiuni din partea Consiliului de Securitate ONU, încă de anul trecut, chiar dacă Coreea de Nord a sfidat rezoluţiile Consiliului de Securitate şi a tras cu rachete de multe ori. Dar nu a fost nicio acțiune din partea Consiliul de Securitate ONU din cauza diviziunii interne între țările P5 (n.r. membrii permanenţi). Dar totuși, pentru că China este membru permanent în Consiliu, are un rol mai important de jucat. Din acest motiv, este foarte important să continuăm să vorbim cu China, să îndemnăm China să joace un rol mai constructiv în acest domeniu.

Asemănări surprinzătoare între Coreea şi România



Cristina Cileacu: Am vorbit deja despre relaţia dintre Coreea de Sud şi NATO şi trebuie să adăugăm şi faptul că ţara dvs livrează şi echipament militar în unele ţări NATO. Trebuie să reamintim vizita premierului nostru și a președintelui parlamentului de anul trecut...

Rim Kap-Soo: În decembrie.

Cristina Cileacu: În decembrie, în Coreea de Sud. Care sunt rezultatele acestei vizite, până acum? Vorbim și despre contractele de apărare în acest caz?

Rim Kap-Soo: În luna decembrie a anului trecut, prim-ministrul şi preşedintele Camerei Deputaţilor au avut multe multe întâlniri cu oamenii noştri de afaceri, au vizitat Busan, al doilea oraș ca mărime din Coreea. De asemenea, au avut discuții cu preşedintele parlamentului coreean și cu prim-ministrul corean. Iar una dintre discuţii este să ne consolidăm cooperarea substanțială, investițiile economice și asta include și cooperarea crescută în domeniul apărării. Dacă vorbim de zona noastră de apărare, vă pot spune trei lucruri despre cât de asemănătoare sunt țările noastre. În primul rând, împărtășim aceleași valori fundamentale, democrație, libertate, drepturile omului și respectul regulilor internaţionale. În al doilea rând, împărtășim aceleaşi alianțe și aceiași parteneri strategici. Suntem, de asemenea, partenerii strategici ai Uniunii Europene, avem un partener global foarte puternic - NATO, şi suntem, de asemenea, aliați ai SUA. În al treilea rând, ne confruntăm cu probleme de securitate foarte asemănătoare. Coreea și România se situează în zone de front geopolitic foarte asemănătoare. România este situată pe flancul estic al NATO şi Uniunii Europene, a lumii libere. Coreea este, de asemenea, situată în vârful nordic al democrațiilor. Toate aceste trei asemănări importante reprezintă pentru noi nevoia să ne extindem cooperarea în domeniul securității și apărării. De aceea, ţările noastre lucrează acum la metode de materializare, cum să obțină rezultate concrete în domeniul apărării și securității.

Potenţialul unui parteneriat strategic

Cristina Cileacu: Țările noastre sunt, de asemenea, parteneri strategici în ultimii 15 ani. Coreea de Sud a fost primul partener strategic al României în zona Asiei. Cum se traduce acest lucru în viața noastră de zi cu zi?



Rim Kap-Soo: Sunt trei categorii în relațiile diplomatice bilaterale. Cea mai înaltă formă de relații bilaterale este alianța. A doua formă sunt relaţiile strategice. Și a treia categorie sunt relații obişnuite, prietenoase. Parteneriatul strategic este o formă privilegiată a relațiilor bilaterale. De exemplu, țara mea are 27 din peste 190 de țări, ca partener strategic. Și după cum spuneai, Coreea a fost prima țară asiatică partener strategic pentru România. Parteneriatul strategic ar trebui să se extindă în domenii mai strategice, incluzând nu doar investițiile economice şi comerciale, dar, de asemenea, ar trebui să se extindă la zona strategică, cum ar fi apărarea, energia nucleară sau energiile regenerabile sau infrastructura. Acest tip de lucru poate fi realizat doar de partenerii strategici, deoarece sunt proiecte pe termen lung și contribuie, de asemenea, la sporirea capacității de producţie a fiecărei țări. Deci parteneriatul nostru strategic înseamnă mult. Și pot spune că până acum zona noastră bilaterală și comercială și de investiții a rămas mult în urmă, deşi avem un parteneriat strategic. Și acesta este domeniul pe care acum îmi concentrez activitatea și îl aduc în zona bilaterală de investiții economice la nivelul parteneriatului strategic.

Agricultura, un domeniu strategic

Cristina Cileacu: Agricultura este unul dintre aceste subiecte? Coreea de Sud face deja agricultură inteligentă. Vorbesc, desigur, despre o țară care are tehnologie la un nivel foarte înalt. Nu este cazul aici. Este acest subiect pe agenda dvs de promovare în România?

Rim Kap-Soo: Unul dintre domeniile posibile pentru continuarea relațiilor noastre bilaterale este zona agricolă. România are mult teren, are sol de calitate înaltă, iar producţia alimentară este cu siguranță una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm acum. Când vine vorba de agricultură, trebuie să asigurăm producţia de alimente, dar, tot mai des ne confruntăm cu lipsa de forţă de muncă. Agricultura poate fi supusă multor impacturi inevitabile, cum ar fi schimbările climatice și condițiile meteorologice. Deci, în această situație, trebuie să investim mai creativ pentru a ne asigura că mâncarea este suficientă. Modalitatea în care țara mea lucrează acum este să combine tehnologiile informatice şi de comunicare, biotehnologia cu agricultura, iar în centrul eforturilor noastre este așa-numita agricultură inteligentă. Inteligent în agricultură înseamnă mai puțină muncă umană, mediu mai sigur pentru producerea produselor agricole și o producţie mai ecologică. De exemplu, țara mea intenționează acum să producă după metode smart 30% din totalul produselor noastre agricole, până în 2027 și suntem gata să împărtășim aceste abilități și cunoştinţele noastre cu partenerul nostru România.

Diplomaţia pecetluită acum 100 de ani

Cristina Cileacu: A trecut deja un an de când aţi ajuns în România ca diplomat reprezentând Coreea de Sud. Cum este impresia dvs până acum?



Rim Kap-Soo: Nu voi spune lucrurile clasice, că este un loc frumos şi cultural, dar am simtit o afectiune profundă pentru România. Când am ajuns aici, am făcut o vizită la fostul ambasador al României, care a servit în Coreea la începutul anilor 1990. Mi-a arătat câteva cărți, una dintre ele scrisă de un autor român și cartea spune o poveste uimitoare. Ce s-a întâmplat în relaţiile noastre bilaterale acum 100 de ani. În 1919, la acea vreme, România Mare a fost una dintre țarile care a participat la conferința de la Paris. (n.r. după Primul Război Mondial) La acea vreme, Coreea îşi pierduse suveranitatea, eram apatrizi și nu avem dreptul să participăm la acea conferință de pace. Dar guvernul coreean provizoriu din exil a trimis o delegație neoficială, formată din trei persoane, care a ajuns Paris. Au bătut la fiecare ușă a delegaţiilor învingătorilor care erau Paris, ca să pledeze pentru independența noastră. Dar erau refuzaţi. Nimeni nu a ascultat delegația noastră, dintre celelalte delegații oficiale. Au fost foarte dezamăgiți. Brusc s-a deschis o ușă și un delegat a invitat delegația noastră neoficială în camera sa, le-a dat ceai şi aşa mai departe. Diplomatul respectiv a spus delegației noastre: țara mea, de asemenea, a pierdut teritorii pentru timp îndelungat, dar ne-am obținut independența şi statul în urmă cu doar 50 de ani. Sunt sigur că şi Coreea îşi va câștiga independența și Coreea va crește din nou. Acel episod a fost descris în carte. Delegatul care a încurajat delegația noastră era delegatul român. Când am văzut cartea, acest fragment din carte, am fost profund emoţionat. Chiar dacă ţările noastre au stabilit relaţii diplomatice abia în 1990, de fapt, relaţiile noastre bilaterale sunt mai vechi, peste 100 de ani. Lucrez ca ambasador de carieră aici în România, ca să promovez interesul nostru național. Dar, de asemenea, lucrez ca ambasador aici pentru a rambursa ceea ce datorăm de acum 100 de ani României.