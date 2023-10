Risc amplificat pentru un conflict SUA - Iran. Experți în Orientul Mijlociu: Creşte „probabilitatea ca unele lucruri să meargă prost”

Atacurile repetate împotriva forţelor americane în Orientul Mijlociu riscă să atragă SUA într-un conflict cu Iranul, chiar dacă Washingtonul vrea să evite extinderea conflictului între Israel şi Hamas în regiune, notează marţi agenția France Presse într-o sinteză în care citează un înalt responsabil american şi mai mulți experţi în problemele Orientului Mijlociu.

În ultimele două săptămâni, trupele americane şi ale aliaţilor lor au fost atacate de 14 ori în Irak şi de nouă ori în Siria, potrivit Pentagonului. Washingtonul a acuzat Teheranul de a fi implicat, prin procură (proxi), în aceste atacuri care s-au înmulţit de începutul războiului între Israel şi Hamas.

Ca represalii, armata americană a executat săptămâna trecută lovituri în Siria, soldate cu victime, asupra unor obiective având legătură cu Iranul, a mai arătat Pentagonul.

Aceasta reprezintă totuşi un răspuns limitat din partea SUA, care dispun de o putere de foc considerabilă, dar încearcă să evite un conflict regional, notează AFP, care a stat de vorbă cu un oficial american și mai mulți experți în Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

„Ne îngrijorează faptul că membrii reţelei de ameninţări iraniene îşi intensifică atacurile într-un mod care riscă să ducă la o eroare de calcul sau să arunce regiunea într-un război”, a indicat luni un înalt responsabil al Ministerului Apărării american.

„Toată lumea are de pierdut într-un război regional, acesta este motivul pentru care lucrăm cu partenerii şi aliaţii noştri, telefonic, şi ne întărim postura pentru a ne exprima clar dorinţa de a evita un război regional”, a mai adăugat oficialul american citat de AFP.

„Există un risc important de escaladare între SUA şi Iran”

Potrivit SUA, atacurile asupra trupelor lor nu sunt legate de conflictul între Israel şi Hamas, declanşat de asaltul sângeros al grupării islamiste palestiniene în 7 octombrie, când peste 1.400 de persoane au fost ucise în comunităţile din sudul Israelului.

Dar Iranul a declarat luni că atacurile împotriva forţelor americane reprezintă o „reacţie” la ajutorul acordat de SUA Israelului, ale cărui bombardamente de represalii asupra Fâşiei Gaza au făcut peste 8.300 de morţi, conform bilanţului comunicat de Ministerul Sănătăţii coordonat de Hamas.

Washingtonul dispune de un efectiv de circa 900 de soldaţi în Siria şi de altul de aproximativ 2.500 în Irak, care luptă împotriva grupării jihadiste Stat Islamic.

Bilanţul acestor recente atacuri împotriva americanilor consemnează deocamdată 21 de soldaţi răniţi uşor şi un contractant al armatei care a murit în urma unui atac de cord în timp ce se punea la adăpost în cursul unei alarme false.

„Există un risc important de escaladare între SUA şi Iran din cauza extinderii războiului între Israel şi Hamas”, fie la iniţiativa Teheranului, fie în cazul în care grupările afiliate acestuia decid să acţioneze pe cont propriu, explică Jeffrey Martini, expert în probleme de apărare de la centrul de cercetare RAND.

Înainte de izbucnirea războiului între Israel şi Hamas, Washingtonul încheiase un fel de „acord informal cu Iranul menit să diminueze tensiunile regionale”, prin care s-a pus capăt atacurilor grupărilor având legătură cu Teheranul în Irak şi în Siria împotriva trupelor americane, potrivit expertului citat.

Creşte „probabilitatea ca unele lucruri să meargă prost”

Dar în comparaţie cu valurile de atacuri efectuate de aceste grupări în trecut, în prezent „toate grupările afiliate Iranului par să fi trecut simultan la acţiune”, subliniază Jon Alterman, specialist în problemele regiunii de la think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

Ceea ce creşte „probabilitatea ca unele lucruri să meargă prost”, adaugă el.

Chiar dacă îşi exprimă cu voce tare şi puternic dorinţa de a evita o contagiune a conflictului Israel-Hamas, SUA îşi consolidează dispozitivul militar în regiune în cadrul politicii lor de descurajare.

„Washingtonul caută să rămână reţinut, demonstrând în acelaşi timp că nu este nevoie să o facă”, explică Alterman.

„Provocarea, din punctul de vedere al SUA, este că, dacă nu faci niciodată pagube, adversarul se îndoieşte de voinţa ta, dar dacă provoci daune, te poţi trezi prins într-o spirală”, explică el.

