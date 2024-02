România și Italia continuă parteneriatele strategice. După Summitul de săptămâna trecută, perspectivele de colaborare pentru cele două țări sunt optimiste. Ambasadorul Italiei, Alfredo Maria Durante Mangoni, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Digi24 despre planurile de viitor ale României și Italiei. Ce vizează parteneriatul strategic dintre două țări, care sunt domeniile de interes, dar și cum se susțin cele două state membre ale Uniunii Europene aflați chiar acum.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Deci, domnule ambasador, am avut săptămâna trecută un summit G2G foarte important în Italia. Am semnat consolidarea parteneriatului nostru strategic. Aș dori să vă întreb, ce înseamnă exact acest lucru pentru România și pentru Italia? Cum avansează cooperarea între cele două țări mai departe?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Mulțumesc și bun venit la reședința Italiei din București. Săptămâna trecută am avut Summitul Interministerial, al treilea, la 13 ani distanță de cel precedent, care a avut loc la București. Și am avut oportunitatea să reînnoim parteneriatul nostru strategic prin adoptarea unei noi declarații comune privind parteneriatul strategic consolidat, semnată de această dată de cei doi premieri. Formatul este, de asemenea, foarte larg, premieri și șase miniștri pe fiecare parte. Și reînnoirea parteneriatului strategic a fost însoțită de semnarea mai multor memorandumuri de înțelegere, acorduri tehnice, scrisori de intenție în diferite domenii politice. Aceasta este cea mai bună expresie a parteneriatului nostru, care este unic, care are trăsături și caracteristici unice, având în vedere legăturile adânc înrădăcinate și conexiunile între cele două țări, cele două popoare, în ceea ce privește legăturile umane, sociale, rădăcinile cultural-lingvistice, rădăcinile comune, precum și un parteneriat economic vibrant, care acum trebuie să privească spre următoarele provocări, în cadrul unei Uniuni Europene consolidate”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Ați vorbit despre parteneriatele economice. A fost semnat un acord pentru câteva investiții în sectorul energetic. Puteți să detaliați puțin?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Da. În sectorul energetic, aș spune că aceasta este probabil în prezent principala zonă în care Italia și România pot coopera. De asemenea, în termeni de continuitate, pentru că societăți italiene precum Anseldo au lucrat deja cu partenerii români la dezvoltarea centralei nucleare Cernavodă. La Roma, ne-am reafirmat angajamentul pentru a aduce din nou contribuția noastră la retehnologizarea Unității 1 și la construcția Unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă. În plus, guvernul italian, prin agenția sa de credit pentru export, a furnizat până la 2 miliarde de euro finanțare, oferind astfel o mare sustenabilitate întregului mecanism de finanțare a proiectului Cernavodă. Este absolut crucial.

În același timp, vom continua să colaborăm cu partenerii noștri români pentru a construi infrastructuri moderne și durabile, pentru a dezvolta producția de oțel verde, precum și pentru a dezvolta servicii financiare prin subsidiarele noastre din România și, de asemenea, tranziția digitală.

Deci, într-o lume în care suntem capabili să oferim opțiuni și soluții bune pentru întregul lanț de valoare al dublei tranziții, tranziția verde și tranziția digitală, și de a lucra împreună cu România pentru a consolida securitatea economică, securitatea energetică, eficiența energetică, suntem dornici să împărtășim practicile și modelele noastre de afaceri în aceste domenii pentru a reduce împreună dependența de gazul rusesc și a atenua impactul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Cred că atât Italia, cât și România pot deveni centre energetice, Italia în Mediterană, privind spre Africa, România în Europa de Sud-Est, conectând Caucazul, Marea Neagră, Mediterana de Est și Europa. Deci avem un viitor minunat pentru a lucra împreună”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Italia este unul dintre cei mai importanți parteneri economici pe care îi are România. Credeți că va deveni și mai mare în viitor?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Avem o experiență bogată în lanțuri de valoare integrate, un model de internaționalizare, o poveste de succes în ultimii peste 30 de ani. Trebuie să continuăm să îngrijim parteneriatul nostru economic, concentrându-ne mai mult pe sectoarele inovatoare, pe tehnologiile emergente, și profitând de punctele forte ale celor două părți. Privesc cu interes mediul vibrant al startup-urilor românești, care apar în ecosistemele inovatoare din București și din principalele orașe ale României, să fie asociate, să se potrivească cu creativitatea italiană, cu unele fonduri de capital de risc dispuse să investească în aceste startup-uri.

Cred că avem un viitor minunat în fața noastră, și desigur, modelul de cooperare economică ar trebui să evolueze, să abordeze următoarele provocări pe care le avem înainte”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Ați menționat mai devreme războiul din Ucraina. Știm că în cadrul NATO, Italia și România au tot cooperat. Italia a ajutat cu patrularea aeriană, de exemplu. La ce alte tipuri de cooperare ar trebui să ne așteptăm în viitor?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Acesta este un punct foarte important care a fost evidențiat în timpul discuțiilor guvernamentale, atât de către prim-ministrul Ciolacu, cât și de către prim-ministrul Meloni, dimensiunea politică a parteneriatului nostru. Cei doi prim-miniștri au fost foarte hotărâți în a pleda pentru sprijinul comun pentru Ucraina, în contracararea agresiunii ruse, precum și în pregătirea reconstrucției economiei Ucrainei și pentru a susține aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Am desfășurat timp de aproape doi ani misiuni de patrulare aeriană. Vom continua și anul viitor, conform rotației stabilite în cadrul NATO. Dar suntem pregătiți să ne extindem sprijinul în toate modurile în ceea ce privește securitatea. Securitatea de astăzi nu înseamnă doar securitate dură, înseamnă și securitate energetică, înseamnă libera circulație a mărfurilor, a cerealelor ucrainene, să tranziteze prin România și alte țări din regiune pentru a ajunge...”

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Destinații mai îndepărtate. Precum Africa, de exemplu.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Precum Africa, de exemplu, da, da. Securitatea alimentară este crucială din această perspectivă”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Este foarte important și pentru gestionarea migrației, securitatea alimentară în Africa.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Exact, exact. Este primul pas în combaterea acesteia”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Exact.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „De aceea suntem foarte interesați să discutăm cu guvernul român în acest sens. Suntem conștienți că în cadrul NATO ar trebui să menținem o perspectivă mai largă, o perspectivă comprehensivă asupra tuturor amenințărilor și riscurilor care vin nu numai dinspre est, ci și dinspre sudul Alianței Atlanticului. Este important să ne uităm la riscurile pentru securitatea noastră comună care vin din Sahel, de exemplu, unde penetrarea rusă este foarte îngrijorătoare, precum și să dezvoltăm parteneriatul nostru cu țările din Indo-Pacific”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Ați vorbit despre integrare și avem un subiect foarte sensibil legat de comunitatea Schengen. Știm că am avut sprijinul Italiei pentru integrarea noastră. Aderarea nu s-a întâmplat încă pe deplin. Credeți că sunt șanse să vedem această integrare în 2024?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Sper și cu siguranță guvernul meu va continua să ofere sprijinul maxim pentru aderarea completă a României la Spațiul Schengen. Acest lucru este absolut crucial în interesul ambelor țări, al companiilor noastre, al liberei circulații a persoanelor. Sunt sigur că și diaspora românească din Italia va aprecia foarte mult eliminarea completă și a frontierelor terestre, nu doar a celor aeriene și maritime. Dar este un obiectiv și trebuie să continuăm să lucrăm pentru a atinge acest scop”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Diaspora românească din Italia este cea mai semnificativă comunitate de străini din Italia, aproximativ 21% dacă nu mă înșel. Au fost cereri pentru recunoașterea unei minorități lingvistice, mai multe cursuri de limbă română în școală, poate și utilizarea limbii române în administrație, o mai mare reprezentare. Putem vedea pași înainte în acest sens?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Mai întâi de toate, comunitatea românească din Italia este cea mai mare comunitate străină găzduită în țara mea. Pot spune că este o practică exemplară de integrare. Ne aflăm deja în a doua generație. Mulți români se simt și ei cetățeni italieni și cetățeni europeni, pentru că trebuie să subliniem și această dimensiune a cetățeniei europene. Ei aduc o contribuție excelentă la creșterea economică a Italiei. Am văzut multe schimbări, multe transformări în ultimii 15-20 de ani. Am văzut, de asemenea, un nivel crescut al calificărilor profesionale, al titlurilor de muncă și al poziționării economice și sociale a comunității românești. Și așa cum ați menționat anterior, sunt câțiva cetățeni români care se implică în administrație. Fac politică la nivel local”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Sunt aleși.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Sunt aleși. Acesta este un semn foarte bun și am putut vedea Campidio în Roma, premierul Ciolacu întâlnindu-se cu toate aceste comunități. Acest lucru este unul pozitiv. În același timp, recunosc și importanța, iar guvernul României este angajat în acest sens, să evidențieze unele semne de apartenență, de proprietate, disponibilitatea de a contribui la restaurarea Coloanei lui Traian, de exemplu, sau la proiectul de construire a unei noi biserici, o nouă biserică ortodoxă în apropierea centrului Romei. Acestea sunt semne importante pentru menținerea vie a spiritului țării de origine și vor servi, de asemenea, obiectivelor de integrare în țara de destinație”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Avem și un subiect sensibil, care știu că a fost pe masă în discuțiile dintre cei doi premieri. Subiectul evazioniștilor români, persoanele condamnate în România care nu își execută pedepsele pentru că sunt în Italia și există procese pentru a-i aduce înapoi în România, dar uneori sunt destul de dificile și nu se ajunge la o concluzie. Putem vedea o evoluție în viitor, o mai bună cooperare între cele două țări astfel încât aceste cazuri să poată fi rezolvate mai rapid, mai eficient?

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Declarația privind parteneriatul strategic subliniază angajamentul politic al celor două părți de a lucra pentru a facilita executarea sancțiunii, detenția în țara de origine a persoanei condamnate. Suntem amândoi membri ai Uniunii Europene. Există instrumente legale privind recunoașterea hotărârilor penale care trebuie respectate și, de asemenea, proceduri pentru mandatul de arestare al persoanelor care sunt cercetate sau condamnate. Suntem foarte atenți la așteptările României de a-i vedea revenind pe cei condamnați pentru infracțiuni economice financiare, infracțiuni de corupție, desigur. Respectăm independența și autonomia justiției în Italia, precum și în România. Sunt sigur că justiția italiană, magistrații, nu vor avea prejudecăți în examinarea și evaluarea cazurilor concrete de jurisdicție pe care trebuie să le soluționeze.

În același timp, avem și cetățeni italieni arestați în România și suntem dispuși să colaborăm cu autoritățile române pentru a asigura un tratament corect în conformitate cu standardele Consiliului Europei, ale Uniunii Europene. Am vizitat personal câțiva dintre cetățenii italieni detinuți și pot spune, de asemenea, că aceste aspecte sunt foarte importante pe agenda cooperării judiciare bilaterale, iar miniștrii justiției vor discuta din nou acest aspect curând”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Ar trebui România să facă mai mult pentru condițiile din penitenciare? Pentru că știu că aceasta este una dintre problemele ridicate de sistemul judiciar din Italia.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Trebuie să ne conformăm recomandărilor, sfaturilor Comitetului pentru prevenirea torturii, care este organul independent de monitorizare al Consiliului Europei pentru supravegherea sistemelor penitenciare din diferite state membre. Trebuie să ne uităm la recomandări și trebuie să asigurăm un tratament corect pentru deținuți, să le permitem vizitele părinților, să le asigurăm dreptul de a-și consulta avocatul și, de asemenea, să asigurăm condiții materiale care sunt în conformitate cu standardele europene și drepturile omului”.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador.

Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România: „Mulțumesc!”

