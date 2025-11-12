Compania farmaceutică nord-coreeană Pugang Pharmaceutical Company, cunoscută pentru medicamentele sale pseudo-terapeutice, a înregistrat o nouă marcă în Rusia. Acest lucru a fost raportat de NK News, citând date furnizate de Rospatent. În februarie, filiala corporației Korea Pugang Trading Corporation — care se află sub sancțiuni ale ONU, SUA și UE pentru legături cu contractori militari — a depus o cerere de înregistrare în Rusia a medicamentului Royal Blood-Fresh, poziționat ca un remediu împotriva trombozei din boabe de soia.

Afișele cu cel mai cunoscut produs al său – Royal Blood-Fresh – pot fi văzute în magazinele din Phenian și în magazinele de suveniruri destinate străinilor.

Conform catalogului, Royal Blood-Fresh este un supliment recomandat în timpul zborurilor lungi pentru prevenirea sau tratarea trombozei venoase profunde. Acesta este oferit pe zborurile Air Koryo din Beijing pentru o mai mare siguranță a zborului și se presupune că ajută la „întinerire și îmbunătățirea inteligenței”. În afara Coreei de Nord, acesta a fost respins ca fiind un „remediu miraculos” neștiințific.

Compania Pugang este cunoscută și pentru livrările către Rusia ale produsului injectabil Kumdang-2 Injection, pe care producătorul îl numește eficient împotriva HIV, coronavirusului, malariei, herpesului zoster, gripei porcine și chiar dependenței de droguri. Preparatul este poziționat ca „ser pe bază de ginseng roșu de șase ani din Keson”, cultivat pe un sol „îmbogățit cu oligoelemente rare”. În plus, compania susține că preparatul conține particule de aur și platină.

Medicamentele nord-coreene inundă piața rusă. În august, firma Oriental Instant Medicine Development Center a depus o cerere de înregistrare a mărcii Tongbanghangamso, declarată ca fiind un remediu împotriva cancerului pe bază de ginseng. O lună mai târziu, aceeași companie a înregistrat marca Angungsahyang, sub care promovează un „medicament universal” pentru o multitudine de afecțiuni — de la hipertensiune arterială până la tulburări de vorbire după un accident vascular cerebral.

În februarie, Moksong Trading Company a obținut, de asemenea, aprobarea pentru înregistrarea mărcii sale comerciale în Rusia. În cerere, compania a indicat intenția de a exporta în Rusia analgezice, dezinfectante și antibiotice. În același timp, activitatea firmei este extrem de diversificată — se ocupă nu numai de medicamente pentru oameni, ci și de suplimente alimentare pentru animale. Moksong este asociată cu producătorul de materiale de construcții Ulmilbong, care se promovează în publicațiile de specialitate și ca producător de „alcool de ginseng” și tincturi din coarne tinere. Acesta promovează produsul Angunguhwanghwan, utilizat în RPDC pentru tratarea formelor ușoare de COVID-19. Cu toate acestea, produsul conține metale grele și poate fi toxic: în 2014, în Vietnam, acesta a fost retras de pe piață după ce testele de laborator au detectat un conținut de plumb, mercur și arsenic de mii de ori mai mare decât normele admise.

În august, alte două companii — Ryongaksan Technology Trading Company și Chongryu Moran Trading Company, care produc echipamente medicale (inclusiv aparate de radiografie și dispozitive pentru fizioterapie), au depus, de asemenea, cereri de înregistrare a mărcilor lor în Rusia. Însă este încă prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la calitatea acestora.

Parteneriatul dintre Moscova și Phenian în domeniul medicinei se dezvoltă la nivel de stat. La începutul lunii noiembrie, părțile au semnat un acord privind extinderea cooperării în domeniul sănătății. Documentul prevede pregătirea specialiștilor medicali nord-coreeni și livrarea de medicamente și echipamente rusești în RPDC.

