Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această cavalcadă de procese

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarant, luni seară, că nu este normal ca statul să datoreze bani unor categorii sociale sau unor companii, dar „tot timpul e o balanţă între ce trebuie să faci şi câţi bani ai în buget”. În legătură cu demersul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a acţiona Gvernul în instanţă, preşedintele a apreciat că a fost exercitat un drept, relatează News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a referit, luni seară, la decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a acţiona în instanţă Gvernul, pentru plata restanţelor salariale.

„Aici e un complex de fenomene. Tot timpul, nu plătesc cei care le-au generat, cu 10-15 ani în urmă, plătesc cei care sunt în momentul acesta la decizie. Deci nu e normală toată această cavalcadă de procese”, a declarant Nicuşor Dan.

Preşedintele apreciază că un proces înseamnă că „un magistrat a interpretat o lege”.

„Şi dacă un magistrat a interpretat-o într-un anume sens, care evident că nu a fost prevăzut de legiuitor, înseamnă că ea ar fi trebuit să fie corectată la momentul potrivit. Nu s-a întâmplat asta 10 ani şi acum noi plătim rezultatul celor 10 ani. Evident că nu e normal ca statul să datoreze bani unor categorii sociale sau unor companii, cum e vorba de urmările plafonărilor pe energie, numai că tot timpul e o balanţă între ce trebuie să faci şi câţi bani ai în buget”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat cum comentează demersul ICCJ, şeful statului a apreciat: „Este o instituţie care şi-a exercitat un drept, asta pot eu să constat în momentul ăsta”.

Potrivit hotnews.ro, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat în judecată Guvernul şi Ministerul Finanţelor, pentru „refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

Statul trebuie să le plătească magistraţilor 2 miliarde de euro, cu titlu de restanţe salariale, în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiţi în tranşe.

Săptămâna trecută Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anunţat că a formulat plângere prealabilă la adresa Guvernului şi a Ministerului Finanţelor pentru refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptăţite.

ICCJ preciza că, în caz de nesoluţionare favorabilă a plângerii prealabile, ar putea sesiza instanţa de contencios administrativ.

EXCLUSIV. Ilie Bolojan, reacție la cererea de chemare în instanță a ICCJ: Nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul

Editor : Liviu Cojan

