O companie chineză care are o fabrică în California furnizează Armatei ruse echipamente electronice

În ciuda eforturilor aliaților occidentali ai Ucrainei de a bloca furnizarea de electronice cu dublă utilizare către Rusia, acestea continuă să fie găsite în armele rusești folosite pe front. Cel puțin o componentă utilizată în producția de module de planificare și corecție pentru bombe aeriene rusești provine de la o firmă chineză care deține o fabrică de producție de componente electronice în California.



Compania chineză care deține o fabrică în California s-ar putea găsi în centrul unui scandal internațional. De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, aceasta a expediat în Rusia sute de transporturi de componente electronice de înaltă tehnologie cu dublă utilizare, inclusiv transporturi către firme sancționate de Occident, care au legături strânse cu industria militară rusă, potrivit RFE/RL.



Printre aceste componente se numără cel puțin una care a fost găsită într-o bombă aeriană rusească găsită în Ucraina. Acest fapt este confirmat de datele culese de armata ucraineană. După invazia la scară largă a Ucrainei, Rusia a început să-și echipeze bombele aeriene cu module de planificare și corecție ghidate care le fac mai precise. Cu astfel de bombe, trupele ruse practic distrug orice poziție, chiar și fortificată, și transformă, de asemenea, orașele ucrainene, precum Bahmut sau Avdiivka, în ruine.

Echipamente electronice de înaltă prioritate, trimise unei firme rusești sancționate de SUA

Este vorba despre compania Yangzhou Yangjie Electronic Technology Company Limited, al cărei sediu este situat în orașul Yangzhou, nu departe de Shanghai. În urmă cu un an, acțiunile sale au început să se tranzacționeze în afara Chinei, la bursa elvețiană, SIX.



După cum a aflat sursa citată în urma verificării datelor furnizate de organizația non-profit C4ADS, cu sediul la Washington, din februarie 2022, Yangjie Technology a trimis peste 200 de loturi de echipamente în Rusia. În total, au fost înregistrate cel puțin 238 de expedieri. Acestea conțineau componente electronice pe care SUA le clasifică drept de „înaltă prioritate” ca urmare a potențialei lor utilizări în sistemele militare rusești.



Mai mult, cel puțin 17 loturi de componente electronice au fost trimise unei firme rusești care este sub sancțiunile SUA. Acest fapt confirmă temerile Occidentului că Rusia continuă să primească tehnologii-cheie pentru a duce războiul, în ciuda sancțiunilor, și arată cât de greu este pentru țările occidentale să blocheze fluxul de tehnologie pe care Rusia o folosește pentru a-și continua agresiunea în Ucraina.

„Fratele cel mare”

În timpul războiului, relațiile dintre China și Rusia s-au întărit semnificativ - atât strategic, cât și economic. În același timp, Beijingul încearcă să mențină un echilibru: să sprijine Moscova, dar să nu se certe cu Occidentul, în special cu Statele Unite, care rămâne cel mai mare partener comercial al său.

Washingtonul și Uniunea Europeană au impus deja sancțiuni unui număr de companii chineze care furnizează tehnologii cu dublă utilizare ce ajută armata rusă pe câmpul de luptă. Sub presiunea Occidentului, China a adoptat noi reguli de control al exporturilor în octombrie pentru a limita trimiterea de astfel de mărfuri către Rusia.

Tehnologia chineză, rol-cheie pentru întărirea Armatei ruse în Ucraina

Cu toate acestea, potrivit oficialilor occidentali, fluxul de tehnologie chineză continuă să joace un rol-cheie în întărirea armatei ruse în Ucraina.



Potrivit documentelor vamale, Yangjie Technology a furnizat Rusiei diode și tranzistoare – componente electronice ieftine, dar urgente. Armata ucraineană a descoperit una dintre aceste diode în modulul sistemului de navigație rusesc UMPK. Acesta oferă control și navigație pentru bombele aeriene, pe care Rusia le folosește activ în Ucraina.



Printre altele, Yangjie Technology a trimis cel puțin 173 de loturi de tehnologii cu dublu scop companiei ruse Simetron Elektronnye Komponenty, care în mai 2023 a intrat sub sancțiunile SUA. Sancțiunile au fost impuse ca parte a unor măsuri ample de reducere a capacității Rusiei de a continua războiul în Ucraina.



Și chiar și după introducerea sancțiunilor, livrările au continuat: cel puțin trei loturi de componente electronice au fost trimise către Simetron în august și septembrie 2023.

Yangzhou Yangjie Electronic Technology Company Limited este unul dintre cei mai mari producători de semiconductori și alte componente electronice din China. Compania ocupă locul 15 în clasamentul celor mai mari firme chineze din segmentul său, cu o capitalizare de 2,8 miliarde de dolari.

